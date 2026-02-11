[헤럴드경제=채상우 기자] 아나운서 출신 방송인 최선규는 자신의 딸이 겪은 끔찍한 사고를 털어놨다.

최선규는 10일 유튜브 채널 ‘CGN’에 공개된 영상에서 1992년 9월 26일 딸이 이삿짐 트럭에 깔린 아찔한 상황을 전했다.

당시 SBS 창사 멤버로 생방송을 진행한 최선규는 방송을 마치고 나오면서 후배 아나운서로부터 쪽지를 받았다. 쪽지에는 ‘딸 교통사고 생명 위독, 강남 성모병원 응급실’이라는 문구가 적혀 있었다고 했다.

최선규는 “후진하던 트럭이 3살 딸을 깔고 넘어간 뒤 다시 앞으로 움직이면서 또다시 깔렸다”며 “딸이 피를 많이 토했고 현장에서 즉사 판정을 받았다고 하더라”라고 회상했다.

당시 아내가 트럭 바퀴 밑으로 들어가 직접 딸을 꺼낸 뒤 응급실로 옮겼다.

최선규는 “아버지로서 할 수 있는 게 아무것도 없었다”며 “그때의 공포가 트라우마로 10년 이상 갔다”고 토로했다. 그는 “병원에 도착했을 때는 딸이 하얀 천에 덮여 있었다”며 “딸을 품에 안고 한참을 울었다. 그러다 아이에게서 온기가 느껴졌고, 조금씩 움직이길래 ‘우리 딸 안 죽었다. 살려달라’고 외쳤다”고 말했다.

이어 “딸 목에 무언가 걸린 것 같아 입에 손을 넣었더니 큰 핏덩이가 나왔고, 그 뒤 호흡이 돌아왔다”고 회상했다. 최선규는 이후 딸이 중환자실에 입원해 3세부터 5세까지 약 2년간 병원 생활을 했다고 토로했다.