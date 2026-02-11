관광공, 올림픽현장 ‘K-데일리케이션’ 멍석

[헤럴드경제=함영훈 기자] 올림픽이 열리고 있는 이탈리아 밀라노에 K-라이프스타일 한마당이 차려졌다. 유럽인들은 지금 밀라노 코리아하우스에서 ‘한국의 모든 일상여행(K-데일리케이션)’을 만끽하고 있다.

방문객들은 본인의 여행 성향을 진단하고 추천 관광지를 제안받는 ‘K-데스티네이션 게임’을 시작으로 ▷한강 편의점 콘셉트 ‘비비고 K-푸드’ ▷CJ ENM 인기 드라마 촬영지를 연계한 ‘K-엔터테인먼트’ ▷지역 관광지 테마 향(香) 체험과 올리브영 인기 제품을 체험하는 ‘K-뷰티’ 코너 등을 차례로 돌며 한국여행의 맛보기 코스를 즐기고 있다.

아울러 ‘한국관광 주간(K-Travel Week, 2.7~11)’을 지정해 소비자 체험행사를 집중 운영하고 있다. ‘소다팝’, ‘라이크제니’ 등 인기 곡의 댄스 클래스와 함께 아이돌 메이크업 체험, 퍼스널 컬러 진단, 국악 전통공연 등 다양한 취향을 아우르는 프로그램을 마련했다.

홍보관을 방문한 이탈리아인 소피아 씨는 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 좋아하는 딸과 함께 K-팝 댄스와 아이돌 메이크업을 체험하며 한국 문화를 생생하게 느꼈다”며, “여행성향 진단 게임에서는 ‘부산’과 ‘제주’를 추천받아 다음에 한국에 가게 되면 꼭 방문할 생각”이라고 말했다.

코리아하우스는 대한체육회가 운영하는 선수단 지원 및 스포츠 외교의 거점으로, 밀라노 동계올림픽에는 한국관광공사, CJ, 한국공예디자인문화진흥원 등 민·관 기관이 공동 참여해 한국의 문화·관광 콘텐츠를 종합적으로 소개하는 공간으로 활용된다.

관광공사는 CJ와 협업을 통해 ‘케이-데일리케이션, 한국인처럼 즐겨보세요.(K-Dailycation, Enjoy Korea Like a Local)’라는 슬로건을 내걸고 한국관광 홍보관을 구성했다. 최근 방한 관광객의 여정과 소비패턴이 한국인과 유사한 점에 착안해, 실제 한국인의 일상을 체험할 수 있는 다양한 콘텐츠를 준비했다.

관광공사 백지혜 구미대양주팀장은 “이탈리아를 비롯한 유럽 각국은 20대 Z세대가 작년부터 시장성장을 주도해 왔으며, 올해에도 뚜렷한 성장세를 보이고 있다”라며, ”타깃별 유럽시장 방한 마케팅을 통해 동아시아 대표 관광 목적지로서 한국의 브랜드를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 관광공사는 9일(현지시각 기준) 2026 밀라노 국제관광박람회(2026 BIT Milano, 2026. 2. 10~12)를 계기로 현지 여행업계와 미디어 관계자를 홍보관으로 초청하여 비즈니스 네트워킹 행사를 개최했다.

이를 통해 유럽 시장을 겨냥한 고부가 한국관광 상품 개발과 협업 가능성을 모색할 계획이다.