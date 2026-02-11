치매안심센터·치매가족지원센터·전통시장 상인회 참여한 민·관 협력 캠페인 치매 예방 수칙 안내·현장 상담 통해 조기 검진 중요성 홍보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구 ( 구청장 이수희 ) 는 다가오는 설 명절을 맞아 2 월 13 일 지역 내 4 개 전통시장 ( 명일 · 고분다리 · 암사 · 성내전통시장 ) 에서 ‘2026 년 치매 인식 개선 캠페인 ’ 을 진행한다 .

이번 캠페인은 명절 장보기를 위해 전통시장을 찾는 구민들에게 치매에 대한 정확한 정보를 제공하고, 부정적 인식을 개선하기 위해 마련됐다. 특히 강동구 치매안심센터와 강동구 치매가족지원센터, 그리고 지역 상권을 대표하는 전통시장 상인회가 함께 참여해 민·관 협력의 의미를 더한다.

현장에서는 주민들에게 치매 예방 수칙이 담긴 리플릿을 배부하고, 치매 관련 상담을 제공할 예정이다. 또한 ▲치매 예방 수칙 3·3·3 ▲치매 조기 검진의 필요성 ▲주요 치매 관리 지원 사업 등을 안내하며, 조기 발견이 환자와 가족의 삶의 질을 지키는 데 중요하다는 점을 적극 홍보할 계획이다.

이수희 강동구청장은 “매년 전통시장에서 진행하는 이번 캠페인은 치매가 막연한 두려움이 아니라, 조기 검진과 치료를 통해 충분히 관리할 수 있는 질병임을 알리는 뜻깊은 기회”라며 “앞으로도 현장 중심의 홍보를 이어가며 올바른 치매 인식 확산에 힘쓰겠다”고 말했다.