年2300만佛 출전자중 최고 수입 하프파이프, 빅에어에서 금 도전

[헤럴드경제=조용직 기자] 프리스타일 스키 슈퍼스타 구아이링(중국)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 첫 종목인 슬로프스타일에서 은메달을 획득했다.

구아이링은 9일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 프리스타일 스키 여자 슬로프스타일 결선에서 86.58점을 기록, 마틸데 그레몽(스위스·86.96점)에 이어 2위를 기록했다.

슬로프스타일은 스키를 타고 점프, 레일, 테이블, 박스, 웨이브 등 다양한 코스를 통과하며 구사하는 기술을 채점해 순위를 정하는 종목이다.

구아이링은 3번의 기회에서 그중 최고 점수를 성적으로 삼는 이날 결선에서 1차 시기 86.58점을 따냈다. 2차와 3차 시기에서는 모두 첫 번째 레일 구간에서 넘어졌고, 2차 시기에 86.96점을 올린 그레몽에게 금메달을 내줬다.

그레몽은 베이징 대회에 이어 이 종목에서 구아이링을 제치고 2연패를 달성했다. 캐나다의 메건 올덤이 76.46점으로 동메달을 획득했다.

2022년 베이징 대회 하프파이프와 빅에어 금메달, 슬로프스타일에서는 은메달을 따냈던 구아이링은 슬로프스타일에서 2회 연속 은메달을 수확하며 이번 대회를 시작했다. 이번 대회에서도 하프파이프와 빅에어, 슬로프스타일에 모두 출전한다.

미국인 아버지와 중국인 어머니 사이에서 태어나 중국 대표로 올림픽에 출전하는 2003년생 구아이링은 이번 올림픽에서 가장 주목받는 스타 중 하나다.

인스타그램 팔로워 수가 210만명을 넘는 인플루언서이기도 한 그는 미국 경제 전문지 포브스에 따르면 이번 올림픽 출전 선수 중 최근 1년 수입(2300만달러·약 337억원)이 가장 많다.