민주당 비판에 “단 1원도 가져가지 않아” 지지자 1만5000명 결집…친한계 의원들 배석

[헤럴드경제=정석준 기자] 한동훈 국민의힘 전 대표는 8일 “제풀에 꺾여서 정치를 그만둘것 이란 기대를 가진 사람은 그 기대를 접어야 한다”고 말했다.

한 전 대표는 이날 서울 송파구 잠실실내체육관에서 토크 콘서트를 열고 “그런 사람들을 이기기 위해 정치하는 것이 아니라 국익을 키우기 위해 정치를 한다”며 이같이 밝혔다.

한 전 대표는 이날 행사에서 지지자 1만5000여명과 만나 마이크를 잡았다. 친한계로 분류되는 박정훈·유용원·배현진·진종오·안상훈·김성원·김예지 의원 등도 자리를 함께했다.

이번 토크 콘서트는 한 전 대표가 당에서 제명된 이후 첫 공식 행보다. 앞서 국민의힘 중앙윤리위원회는 이른바 ‘당원 게시판 사건’과 관련해 한 전 대표에게 제명 결정을 내렸다. 당 지도부는 최고위원회에서 제명 처분한 것을 원안대로 의결했다.

힌 전 대표는 이날 본인을 “제가 제명을 당해서 앞에 붙일 이름이 없다. 그냥 한동훈이다”라고 소개했다. 그는 “검사 출신이라는 것이 정치적 약점이라고 말하는 사람들도 있다”며 “나는 강한자에게 강하고, 약한자에게 약한 ‘강강약약’ 검사였다”고 말했다.

이어 “공직 생활 동안 정치권에서 저를 공격하는 사람은 바뀌어 왔다. 더불어민주당, 윤석열 전 대통령 등이었다”며 “그 사람들 누구도 적어도 제가 강강약약인 삶을 부인하지 못할 것”이라고 덧붙였다.

민주당에서 토크콘서트를 비판한 것에 대해서는 “이 콘서트에서 단 1원 한 푼도 가져가지 않는다”며 “공천헌금을 받고 출판기념회로 돈 땡기는 민주당 정치인들이 우리 모임을 비난하는 것에 대해 황당하게 생각한다”고 응수했다.