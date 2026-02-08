서울대 교수진이 중학생 100명 10주간 지도 5월까지 AI 활용법 교육, 우수자 15명 선발

[헤럴드경제=김현일 기자] LG가 서울대학교와 손잡고 ‘LG AI 청소년 캠프’ 3기 일정을 시작했다고 8일 밝혔다.

LG는 청소년들이 일상생활 속 문제를 인공지능(AI)으로 해결하면서 자신의 가능성을 발견할 수 있도록 ‘LG AI 청소년 캠프’를 운영하고 있다.

LG는 올해 중학교 1학년에 진학하는 학생부터 중학교 3학년까지 전국 각지의 청소년 지원자 중 100명을 선발했다.

‘LG AI 청소년 캠프’ 3기 학생들은 오는 5월까지 10주간 서울대 교수진과 대학원생, 대학생 멘토 25명의 멘토링을 받으며 AI 기술로 문제를 해결하는 도전 과제를 수행한다.

지난 5일에는 서울대에서 2박 3일에 걸쳐 교육을 받았다. 신영길·유준희·문병로·서봉원·엄현상·유연주·권가진 교수 등 서울대 교수진과 이승연 상명대 교수가 AI 기초교육부터 비전 AI, 디자인 싱킹, 코딩 등을 지도했다.

이진식 LG AI연구원 엑사원랩장은 언어모델과 LG의 자체 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE)’ 개발 과정을 소개했다.

LG는 오는 5월 성과 발표회를 진행하고, 우수자 15명을 선발할 예정이다. 이들 15명은 오는 7월 미국 스탠퍼드대와 실리콘밸리의 빅테크 기업, LG테크놀로지벤처스를 견학하고 세계 청소년들과 AI로 문제를 해결하는 ‘글로벌 AI 교육 과정’에 참가한다.

‘LG AI 청소년 캠프’는 매년 9월 모집을 시작한다. 접수일 기준 초등학교 6학년부터 중학교 2학년 청소년이라면 누구나 지원이 가능하다. 참가비는 전액 무료다.

LG는 국내 최초 청소년 대상 체험형 AI 교육 기관인 ‘LG디스커버리랩’을 운영하며 국내 AI 교육 저변 확대와 디지털 교육 격차 해소에 기여하고 있다.

LG AI연구원, LG전자, LG CNS 등의 AI 연구원들이 직접 교육에 참여하고 있다. 청소년들은 자율주행과 스마트 팩토리 로봇, 챗봇 등 LG의 제품과 서비스에 적용된 AI 기술을 직접 체험할 수 있다.

국내 최초 교육부 정식 인가 사내 대학원인 ‘LG AI대학원’은 다음달 첫 입학을 앞두고 있다.

LG 관계자는 “인재 양성을 돕는 것이 우리 사회의 미래를 위한 투자이자 기업의 사회적 책임을 다하는 방법”이라며 “청소년과 청년들이 미래를 밝힐 인재이자 글로벌 리더로 성장할 수 있는 기반이 되는 교육 프로그램을 확대할 것”이라고 말했다.