[헤럴드경제=박병국 기자]일본 총선거 투표가 하루 앞으로 다가온 가운데 선거에 출마한 여야 후보의 66%가 방위력 강화에 찬성한다는 조사 결과가 7일 나왔다.

아사히신문은 도쿄대 다니구치 마사키 연구실과 함께 진행한 이같은 설문조사결과를 이날 공개했다 이 매체는 .선거전 공식 개시일인 지난달 27일 후보로 등록한 출마자 1285명 중 1184명(응답자 기준)을 상대로 설문했다. 집권 자민당과 연립 일본유신회, 국민민주당, 참정당 소속 후보들은 90% 이상이 방위력 강화에 찬성했다.

여야 후보 전체의 찬성률은 지난 2024년 10월 총선거 때는 60%였다. 이번에는 약 6%포인트 올랐다.

최대 야당인 중도개혁연합은 찬성하는 후보 비율이 41%였다. 공산당, 레이와신센구미는 100%가 반대했다.

국민 부담이 증가해도 방위비를 대폭 늘려야 하느냐는 질문에는 자민당 후보의 53%가 ‘그렇다’고 답했다.

다만 자민당 후보도 65%는 비핵 3원칙을 고수해야 한다고 답했다.

비핵 3원칙은 핵무기의 보유·제조·반입을 금지하는 것이다. 일본에서는 국시(國是·국가 기본 방침) 중 하나로 통한다.

다만 자민당 내에서도 우익 성향인 다카이치 사나에 총리는 방위력 강화를 중시하는 것은 물론 비핵 3원칙 중 ‘반입 금지’는 재검토할 필요가 있다는 의견을 낸 것으로 알려져 있다.

이번 설문에서는 일본유신회가 자민당과 연정에 합의하면서 내건 핵심 조건 중 하나인 중의원 정원 10% 감축을 둘러싸고 자민당과 유신회 후보 간의 찬성 비율은 큰 차이가 났다. 유신회 후보는 99%가 찬성했다. 반면 자민당 후보의 찬성 비율은 54%에 그쳤다.