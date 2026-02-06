3R 최종 11언더파로 4타차 우승

[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA 2025-2026 드림 윈터투어의 마지막 대회 ‘필리핀 레이디스 마스터스 2026(총상금 20만 달러, 한화 약 2억9000만원)’에서 대만의 황칭(30)이 우승 트로피를 들어 올렸다.

필리핀 리파 시티에 위치한 서밋 포인트 골프클럽(파72/6,341야드)에서 열린 이 대회에는 총 8개 국가에서 122명이 출전해 경쟁을 펼쳤다. 황 칭은 최종라운드에서 버디 8개와 보기 2개를 묶어 6타를 더 줄이며 최종합계 11언더파 205타(70-69-66)의 성적으로 단독 2위인 강정현(23)을 4타 차로 제치고 우승 트로피를 들어 올렸다.

경기 후 황 칭은 “2018년 이후 오랜만에 한 우승이다. 매우 기쁘고 아직도 잘 믿기지 않는다. 최선의 노력을 다했고 우승까지 차지해 뿌듯하다”고 소감을 밝혔다. 그는 “그동안 약점인 퍼트 성공률을 높이기 위해서 집중적으로 연습한 덕분에 버디를 많이 성공시켜 우승할 수 있었다”면서 향상된 퍼트 실력을 우승의 원동력으로 꼽았다.

황 칭은 “기회가 된다면 다시 한번 KLPGA투어 대회에도 출전하고 싶다. 한국 선수들의 기술적인 면모를 가까이에서 보고 배우고 싶다”고 전했다.

앞으로의 목표를 묻는 말에 황 칭은 “이번 대회에서 우승하며 자신감을 많이 얻었다. 좋은 흐름을 계속 이어나가 올 시즌에는 TLPGA의 큰 대회에서 우승컵을 들어 올리고 싶다.”고 포부를 밝혔다.

이밖에 2라운드까지 중간합계 6언더파 138타(67-71)로 단독 선두에 올랐던 강정현은 최종라운드에서 버디 6개를 낚았지만, 5개의 보기에 발목이 잡혀 한 타를 줄이는데 그치고 최종합계 7언더파 209타(67-71-71)로 단독 2위를 기록했다. 그 뒤로 강지선(30), 이윤서(19,SBI저축은행), 황연서가 최종합계 6언더파 210타로 공동 3위에 이름을 올렸다.

KLPGA가 겨울철 비시즌 기간 선수들의 경기 감각 유지와 실전 경험 확대를 위해 신설한 ‘KLPGA 2025-2026 드림 윈터투어’는 3개 대회에서 빳차라쭈딴 콩끄라판(33·태국), 짜라위 분짠(27·태국), 황칭까지 세 명의 우승자를 배출하며 성황리에 막을 내렸다.