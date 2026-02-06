[헤럴드경제=민성기 기자] 중국이 ‘로봇 굴기’를 내세우며 기술력을 과시하는 가운데 일부 시연 현장에서 로봇이 넘어지거나 관객과 충돌하는 사고가 연달아 발생했다.

5일 구파이뉴스와 양쯔완바오 등 현지 매체에 따르면 지난 3일 쓰촨성 청두의 한 쇼핑몰 로비에서 열린 휴머노이드 로봇 시연 행사 중 로봇이 노인 관객과 부딪히는 사고가 났다.

웨이보 등 소셜미디어에 올라온 영상엔 노인과 로봇이 바닥에 쓰러져 있고 주변 사람들이 몰려드는 모습이 나온다.

한 관객은 “노인이 로봇 공연 공연을 관람하던 중 자신에게 다가오는 로봇에 놀라 피하려다 로봇과 부딪혔다”고 말했다.

사고 후 공연은 즉시 중단됐으며, 노인은 병원으로 옮겨져 치료받았고 로봇은 회사로 옮겨진 것으로 전해졌다. 다만 로봇의 제작사 등 구체적인 정보는 공개되지 않았다.

앞서 중국에서는 지난달 31일에도 비슷한 사고가 일어난 바 있다. 전기차 제조업체 샤오펑이 개발한 휴머노이드 로봇 ‘아이언’(Iron)을 처음 선보이는 자리였다. 로봇은 인파가 지켜보는 가운데 모델처럼 걸어 나왔으나 갑자기 중심을 잃고 고꾸라졌다.

곁에 있던 관계자가 아이언을 붙잡으려 했으나 막지 못했다. 놀란 관계자들은 곧바로 로봇을 끌고 현장에서 퇴장했다.

중국 온라인에서는 “기술이 아직 완전히 성숙하지 않은 상태에서 무리하게 공개 시연을 강행한 것 아니냐”는 지적과 함께 휴머노이드 로봇의 안전성과 상용화 준비 수준을 둘러싼 논란이 확산하고 있다.

한편 샤오펑 측은 소셜미디어에 “아이언은 여러 번 걸었고 그중 한 번 넘어지면서 네티즌들의 조롱을 받았다”며 “이 소식은 로봇 연구팀도 알고 있으며 이번 사건이 연구팀을 격려하게 될 것”이라고 밝혔다.