과학기술정보통신부.
▶국장급 승진

▷기초원천연구정책관 윤경숙

▷우정사업본부 전북지방우정청장 구본준

▶과장급 전보

▷연구개발정책과장 최윤억

▷첨단바이오기술과장 이주헌

▷원자력연구개발과장 남혁모

▷연구성과혁신정책과장 이병희

▷장관정책보좌관(3급상당) 김연규


