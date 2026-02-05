[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 대한민국 대표 어묵 브랜드 삼진어묵이 5일 경기도 시흥시에 있는 신세계프리미엄아울렛 시흥점에 신규 매장을 정식 오픈했다.

이번 신세계아울렛 시흥점은 약 22평 규모로, 아울렛 1층 테이스트빌리지에 자리 잡았다. 이번 매장은 고객의 취향에 따라 육수와 어묵, 토핑을 선택해 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징으로 한층 확장된 식경험을 할 수 있다.

매장 식사시 물어묵 육수는 오리지널·매콤·돈코츠 등 선택할 수 있으며, 문어 어묵, 모듬꼬치 어묵, 야채꼬치 어묵 등 3종의 꼬치 어묵과 치즈봉, 유부모찌 주머니, 계란, 곤약 등 4종의 토핑을 취향에 따라 조합할 수 있다. 고객이 직접 구성하는 방식으로 선택의 폭을 넓힌 점이 이번 매장의 핵심이다.

삼진어묵은 매장 오픈을 기념해 오픈일부터 오는 16일까지 다양한 프로모션을 진행한다. 행사 기간 동안 찐어묵 4+1 증정 행사와 함께 해물 모듬 어묵탕 30% 할인 혜택을 제공해 방문 고객의 체험 기회를 확대할 예정이다.

삼진어묵 매장사업부문 이유환 부문장은 “신세계아울렛 시흥점은 고객이 자신의 입맛에 맞춰 어묵을 선택하고 즐길 수 있도록 기획한 매장”이라며 “앞으로도 오프라인 매장을 중심으로 고객 경험을 강화하는 다양한 시도를 이어갈 것”이라고 말했다.