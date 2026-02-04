특구재단·충북대 산학협력단 협력 충북 지역 유망 기업 발굴·기술 검증

[헤럴드경제=권제인 기자] 에코프로는 충청북도 청주시에 위치한 에코프로에이치엔 본사에서 특구재단, 충북대 산학협력단과 ‘지역 벤처 성장 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약에 따라 에코프로와 에코프로의 각 가족사는 충북지역 벤처기업에 기술 노하우를 전수하고 지역을 기반으로 성장한 노하우를 전파할 계획이다.

에코프로는 1998년 직원 한 명으로 사업을 시작해 충북 청주, 경북 포항 등 지역을 거점 삼아 성장해 왔다. 에코프로는 인도네시아 제련업 투자, 지난해 11월 헝가리 공장 준공 등 글로벌 공급망을 확대하며 지방 벤처기업에서 글로벌 기업으로 활동 범위를 늘려나가고 있다.

에코프로는 이번 MOU를 계기로 지난해 시작한 오픈이노베이션 모델을 확대해 지역 벤처의 성장을 이끌 계획이다. 에코프로는 지난해 8월부터 올해 1월 말까지 충북청주강소특구 오픈이노베이션 엔진 구축 지원사업에 따라 지역 기업을 지원해 왔다.

특구재단이 주관하는 오픈이노베이션 엔진 구축 지원사업은 지역 선도기업의 인프라와 중소·벤처기업의 혁신 기술을 매칭해 기술 실증 및 공동 연구개발을 지원하는 사업이다. 에코프로그룹의 벤처캐피탈(VC) 회사인 에코프로파트너스가 충북 청주 강소특구 내 유망 기업을 발굴하고, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로씨엔지, 에코프로머티리얼즈 등 4개 가족사가 기술 검증을 지원했다.

MOU에 참석한 김종섭 에코프로에이치엔 대표는 “에코프로의 기술 뒷받침하는 선순환 생태계 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

정희권 특구재단 이사장은 “이번 협약은 딥테크 벤처가 글로벌 기업으로 성장해 다시 혁신기업을 육성하는 선순환의 계기가 될 것”이라며 “충북 지역 배터리 친환경 산업을 중심으로 혁신 생태계 성장을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.