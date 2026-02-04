‘건강·문화예술’ 평생학습 강좌 운영...3월부터 건강·문화예술 분야 총 4개 강좌 운영 ‘건강증진 및 인문학 소양 함양 도모’...서울대 우수 인력과 교육환경을 활용한 학관협력…수준 높은 평생학습 기회 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 오는 3월부터 서울대와 협력해 건강, 문화예술 분야 평생학습 강좌를 운영하며 구민에게 수준 높은 교육 기회를 제공한다.

구는 매년 서울대와 함께 추진하는 학관 협력 강좌를 통해 대학이 보유한 우수한 인적·물적 자원과 전문 교육시설을 지역사회와 공유하며 주민의 배움에 대한 열의에 부응하고 있다.

오는 3월부터 12월까지 진행되는 이번 평생학습 교육은 ▲5060 골든웰빙운동강좌 ▲규장각 금요 시민강좌 ▲박물관 수요 교양강좌 ▲미술관 현대문화 예술강좌 총 4개로 구성된다.

서울대 사범대학과 함께 운영하는 ‘5060 골든웰빙운동’은 장년층의 개인별 건강 상태를 진단해 맞춤형 운동 프로그램을 제공하는 강좌다. 2월 9일부터 관악구청 누리집을 통해 참가를 희망하는 50~60대 구민 60명을 모집한다. 해당 강좌는 3월 9일부터 매주 2회씩 총 16주 과정으로 운영될 예정이다.

‘규장각 금요시민강좌’는 고문헌을 활용한 한국학·전통문화 교양강좌로 구민의 인문학적 소양을 높이는 데 목적을 둔다. 상반기 과정은 3월 13일부터 총 12주에 걸쳐 매주 금요일마다 ‘조선의 시각 문화’를 주제로 분야별 전문가를 초빙해 강연을 진행할 예정이다. 해당 강의는 서울대 규장각 한국학연구원 홈페이지를 통해 2월 13일부터 성인 120명을 선착순으로 모집한다.

‘박물관 수요 교양강좌’에서는 박물관과 문화재를 통해 인문학적 견문을 넓히고 역사적 유산의 가치를 배울 수 있다. ‘건축의 기억’을 주제로 진행되는 상반기 강좌는 3월 25일부터 매주 수요일마다 총 8회에 걸쳐 서울대학교 박물관 강당에서 진행된다. 이는 3월 16일(월)부터 서울대학교 박물관 홈페이지를 통해 성인 100명을 선착순으로 모집한다.

‘미술관 현대문화예술강좌’는 서울대학교 미술관 전시와 연계, 동시대 예술 작품을 한층 더 깊이 있게 소개한다. 상반기 강좌는 ‘다층적 자아-정체성과 사회를 탐구하는 동시대 미술’을 주제로 5월 7일부터 매주 목요일 총 8회에 걸쳐 진행된다. 서울대학교 미술관에서 운영되는 이번 강좌에 참여를 희망하는 주민은 4월 13일부터 서울대 미술관 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 구는 문화예술에 관심 있는 성인 100명을 선착순으로 모집할 예정이다.

박준희 구청장은 “서울대의 우수한 교수진이 참여해 수준 높은 교육을 제공하는 평생학습 강좌는 구민들의 높은 호응 속에 매년 운영되고 있는 대표적인 학관 협력사업”이라며 “앞으로도 구민의 다양한 학습 수요를 반영한 양질의 평생학습 프로그램을 계속해서 확대 편성해 나가겠다”고 말했다.