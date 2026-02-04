[헤럴드경제=채상우 기자] 방송인 신동엽의 딸 신지효 양이 서울대와 한국예술종합대에 동시 합격한 것이 뒤늦게 화제다.

지난해 말 지효 양이 다니는 발라아카데미는 SNS를 통해 지효 양의 서울대 합격 소식을 전했다.

아카데미 측은 “2026학년도 서울대학교 신입학 합격. 자랑스러운 졸업생 신지효(선화예고3)”라며 “서울대 사범대학 체육교육과 합격이라는 기쁜 소식을 전해줬다. 자신이 꿈꿔온 목표를 하나하나 이뤄낸 지효가 참 대견하다.”고 했다. 아카데미 측은 지난해 9월 지효양의 한국예술종합학교 무용원 합격 소식을 전하기도 했다.

신동엽 역시 지난해 10월, 자신의 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에서 지효양의 대학 합격 소식을 전했다. 당시 신동엽은 촬영 중 “딸의 대학교 합격자 발표일”이라며 긴장한 모습을 보였고, 합격을 확인한 뒤 모두의 축하를 받았다.

신동엽은 지난 2006년 5월 선혜윤 PD와 결혼해 다음해 지효양을, 2010년 아들인 규완군을 얻었다. 장녀인 지효양은 발레 전공으로 선화예중·예고를 나왔다.