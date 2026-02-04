韓 국적 취득 증가세, 작년 1만 1344명 중국인 56.5% 최다, 베트남·필리핀 順 韓 국적 포기자는 2만 5002명, 5.6% 감소 72.1%가 美 국적 선택, 캐나다·호주·日 順

[헤럴드경제=한지숙 기자] 한국 국적을 취득한 귀화자가 지난해 1만 1000명을 넘어서며 팬데믹 이후 최고치를 경신했다. 귀화자의 종전 국적은 중국이 절반이 넘는 56.5%로 가장 많았다.

4일 법무부 출입국외국인정책본부 통계월보에 따르면, 작년 1월부터 12월까지 귀화 신청자 1만 8623명 가운데 최종적으로 1만 1344명이 한국 국적을 취득했다.

귀화자 수는 2019년 9914명에서 팬데믹 때였던 2020년 1만 3885명으로 정점을 찍은 뒤 2021년 1만 895명, 2022년 248명으로 내리 감소했다. 하지만 2023년 1만 346명, 2024년 1만 1008명으로 반등하며 뚜렷한 증가세를 보였다.

귀화자 국적을 살펴보면 중국이 56.5%(6420명)로 가장 많았다. 중국인 귀화자 역시 팬데믹 이후 최대치다. 이어 베트남(23.4%), 필리핀(3.1%), 태국(2.2%) 순으로 집계됐다.

과거 한국 국적을 상실했다가 다시 찾은 ‘국적 회복자’도 늘었다. 2020년 1764명이었던 회복자 꾸준히 늘어 지난해 4037명으로 2배 이상 증가했다. 국적 회복자 중에는 일본(3.2%) 출신이 가장 많았고 중국(2.5%)과 베트남(0.8%)이 뒤를 이었다.

지난해 한국 국적을 포기(상실·이탈)한 이는 2만 5002명으로 전년 대비 5.6% 감소했다.

이들 중 72.1%인 1만 8015명은 미국 국적을 선택한 것으로 나타났다. 캐나다, 호주, 일본 등이 뒤를 이었다.

정부가 외국인의 정착을 돕기 위해 실시하는 이민자 조기적응프로그램과 사회통합프로그램에 참여하는 이는 각각 3만 7514명, 9만 180명이었다.