[헤럴드경제=홍석희 기자] 노루페인트가 2026년 범건축 시장을 겨냥해 신제품 10종을 선보이며 제품 경쟁력 강화에 나선다.

4일 노루페인트에 따르면 이번 신제품은 건축 현장의 사용 환경과 시장 특성을 기준으로 기획됐으며, ▲고기능 차별화 타겟형 ▲재도장·보수 시장 타겟형 ▲일반 수성 시장 강화를 위한 업그레이드 제품 등 3가지 카테고리로 구성됐다. 노루페인트는 이번 라인업을 통해 특수 환경부터 일반 건축 현장까지 폭넓게 대응 가능한 범건축 제품 포트폴리오를 강화한다는 전략이다.

고기능 차별화 타겟형 제품군으로는 도로·산업·특수 바닥 환경에 대응하는 4종의 제품이 포함됐다. 겨울철 노면 결빙을 지연시켜 도로 안전성을 높이는 ‘노루웨이 결빙방지재’를 비롯해, 고하중 환경의 바닥 보강에 활용 가능한 ‘크린폭시 라이닝 마스터’, 정전기 관리가 필요한 산업 현장을 위한 ‘크린폭시 대전방지 라이닝’을 선보였다.

또한 1액형 비노출 방수재와 양면 규사 시트를 결합한 ‘블랙탄 AP/스킨시트-2000DS’ 시스템 공법을 통해 내구성과 방수 성능을 동시에 확보한 고기능 방수 솔루션을 제시했다.

재도장 및 보수 시장을 타겟으로 한 제품군은 기존 도막 리뉴얼과 유지보수 현장의 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다. 은폐력과 부착력을 강화한 수성 하도 ‘클리어씰라(은폐형)’는 기존 도막이나 초킹 면에서도 안정적인 마감 품질을 구현한다.

하도·중도·상도를 하나로 통합한 ‘올인원 수성 방수재’는 단일 공정 시공이 가능해 공정을 단순화했으며, ‘수용성 바닥재 상도’는 다양한 바닥 소지면에 적용 가능한 수성 마감재로 신축 현장은 물론 재도장 현장에서의 활용도를 높였다.

일반 수성 시장 강화를 위한 업그레이드 제품도 함께 출시된다. ‘순&수 수성 내부용 NEW 1급’은 은폐력과 마감 품질을 개선한 KS M 6010 2종 1급 규격의 내부용 수성페인트로, 주거 및 상업시설 실내 마감에 적합하다. 동일 콘셉트의 NEW 2급 제품도 함께 운영해 선택 폭을 넓혔다. 외부용으로는 ‘큐피트 수성 외부용 NEW 1급’을 선보여 대형 외벽과 공동주택 외부 도장 시장에서 수성 도료 경쟁력을 강화했다.

노루페인트 관계자는 “이번 범건축 신제품은 현장 환경과 시장 세분화 흐름을 반영해 타겟별로 구성한 전략적 라인업”이라며 “고기능 제품부터 재도장, 수성 시장 강화까지 범건축 전반을 아우르는 제품 경쟁력을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.