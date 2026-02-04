마약 문제 놓고 백악관서 2시간 비공개 회동…관계 개선 계기 마련하나 페트로, 코카 농가들이 합법작물로 전환해 생산한 커피·초콜릿 선물

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령이 3일(현지시간) 미국 백악관에서 정상회담을 가졌다.

지난해부터 미국으로의 마약 밀반입 문제와 외교 현안을 놓고 서로를 공개적으로 비난하며 갈등을 이어온 두 정상이 직접 만난 것은 이번이 처음이어서 주목된다.

백악관 풀 기자단에 따르면 두 정상은 이날 백악관에서 약 2시간 동안 비공개 회담을 진행했다. 페트로 대통령은 통상적인 해외 정상 방문 때와 달리 별도의 환영 의전 없이 백악관에 입장한 것으로 전해졌다.

회담의 구체적인 내용은 공개되지 않았지만, 미국으로의 마약 유입 차단 방안과 중남미 지역 안보 협력이 주요 의제로 논의됐을 것으로 관측된다.

콜롬비아는 전통적으로 남미에서 미국과 가장 가까운 우방국으로 꼽혀왔다. 그러나 트럼프 2기 행정부가 ‘마약과의 전쟁’을 선포하고 중남미 전역에서 대대적인 마약 차단 작전을 벌이면서 양국 관계는 긴장 국면에 접어들었다.

트럼프 대통령은 그동안 콜롬비아가 미국에 코카인을 대량으로 유입시키고 있다며 강하게 비판해왔다.

우파로 분류되는 트럼프 대통령과 콜롬비아 최초의 좌파 대통령인 페트로 대통령 간 이념적 차이에, 상대를 향해 거침없는 표현으로 비난을 쏟아내는 두 정상의 성향까지 겹치며 갈등은 공개적으로 표출됐다.

트럼프 행정부는 페트로 대통령이 지난해 9월 유엔 총회 기간 뉴욕에서 친(親)팔레스타인 시위에 참석해 미국을 규탄하는 연설을 하자 그의 비자를 취소했으며, 마약 밀매 방조를 이유로 페트로 대통령과 가족, 측근을 제재 명단에도 올렸다.

특히 지난달 페트로 대통령이 미국의 니콜라스 마두로 콜롬비아 대통령 체포를 규탄하자, 트럼프 대통령은 그를 “정신 나간 사람”(sick man)이라고 비난하며 “그가 그 일을 아주 오래 하지는 못할 것”이라고 경고성 메시지를 내기도 했다.

양국 분위기가 급변한 계기는 지난달 7일 두 정상 간 전화 통화였다. 트럼프 대통령은 통화 이후 “그의 전화 말투에 감사한다. 가까운 시일 내에 만나기를 기대한다”며 정상회담 개최 의사를 밝혔다.

트럼프 대통령은 전날 기자들의 관련 질문에 “마약 문제를 논의할 것”이라며 “어쩐 일인지 베네수엘라 급습 이후 그는 매우 우호적으로 변했고 태도도 크게 달라졌다”고 말했다.

이번 정상회담을 위해 페트로 대통령에 대한 비자 제재는 일시적으로 유예됐다. 페트로 대통령은 트럼프 대통령에게 커피와 초콜릿을 선물했으며, 이는 코카인 원료인 코카 재배 농가들이 콜롬비아 정부 지원으로 합법 작물로 전환해 생산한 제품이라고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.