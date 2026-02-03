[헤럴드경제=양대근 기자] 문진석 의원(충남 천안시갑, 재선)은 3일 충남·대전 통합 특별법을 비판한 국민의힘 소속 김태흠 충남지사·이장우 대전시장을 겨냥해 “미래가 아니라 정쟁을 선택한 것”이라고 일갈했다.

문 의원은 이날 페이스북을 통해 “이재명 정부가 충청도를 대한민국의 새로운 성장축으로 키우기 위해 본격적인 정책 추진에 나선 중차대한 시점에, 오히려 통합을 먼저 이야기했던 분들이 이제와서 발목을 잡고 있다”고 지적했다.

이어 문 의원은 국민의힘을 향해 “지역발전을 논하기에 앞서, 윤석열 정권 시절 충남이 홀대받았던 데 대해 먼저 책임 있는 반성이 필요하다”고 강조했다.

특히 ▲국립치의학연구원 천안 확정 ▲2027년 대통령 제2집무실 설치 ▲공공기관 이전 등 당시 주요 공약들이 제대로 이행되지 않았다는 점을 언급하며, “충남과 대전을 위한 실질적인 성과는 단 하나도 찾아보기 어렵다”고 꼬집었다.

그는 “국민의힘이 충청 발전을 가로막아 온 데 대해 조금이라도 반성한다면, 맹목적인 발목잡기가 아니라 특별법 처리에 협조해야 한다”고 촉구했다.

문 의원은 “현재 국민의힘의 반발은 통합의 성과를 이재명 정부에 넘기기 싫어하는 정치적 계산으로 비칠 뿐”이라며 “이는 미래를 위한 고민이 아니라 정쟁을 선택한 것”이라고 비판했다.

그러면서 “반대를 위한 반대로는 인구 360만명, 지역내총생산(GRDP) 190조원 규모의 초광역 경제권을 이끌 수 없다”며 “정치적 유불리가 아니라 충남·대전 시민의 삶과 지역의 미래를 중심에 두고 특별법 논의에 임해 달라”고 요구했다.