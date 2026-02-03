해외송금·결제서비스 공동개발 MOU 즉시·저비용 국경간 금융인프라 추진

케이뱅크가 태국 최대 상업은행인 카시콘뱅크와 손잡고 블록체인을 활용한 해외송금 및 결제 서비스를 추진한다고 3일 밝혔다.

케이뱅크는 태국 카시콘뱅크, 비피엠지(BPMG), 오빅스테크놀로지(Orbix)와 ‘해외송금 및 결제 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결(사진)했다.

이번 협약을 통해 4사는 ▷즉시 송금 ▷저비용 송금 ▷블록체인 기반 금융 솔루션 등에 대한 공동개발을 추진한다. 먼저 블록체인 기반 국경 간 송금·결제 시스템의 기술 안전성과 사업 효율성 검증에 나선다. 케이뱅크는 한국 내 은행서비스를 맡아 국경 간 결제·송금 시스템 개발을 주도하고, 카시콘뱅크는 자체 개발한 블록체인 기반 해외 결제 인프라를 제공해 국내 거주 중인 태국인의 원활한 송금 서비스를 지원한다.

이를 통해 국제은행간통신협정(SWIFT) 등 기존 송금 방식보다 해외송금 처리 시간이 단축되고 중개 수수료도 절감될 것으로 기대된다. 또한 태국을 찾은 한국인 관광객이 별도 환전이나 카드 수수료 없이 간편하게 결제할 수 있게 되고, 기업 간(B2B) 무역거래에서도 환율 변동 리스크를 최소화하고 안정적인 대금 결제가 가능해질 것으로 보인다.

협약사들은 향후 한국과 태국 양국에서 관련 제도가 마련되는 즉시, 블록체인을 기반으로 한 빠르고 효율적인 해외송금·결제 서비스를 구현하기 위한 본격적인 협력에 나서기로 했다.

최우형 케이뱅크 은행장은 “블록체인을 활용한 혁신적인 금융 인프라를 통해 한국과 태국 고객 모두에게 실질적인 편익을 제공하는 것이 목표”라며 “앞으로도 안정적인 디지털 금융 생태계 구축을 통해 글로벌 시장으로 영역을 확장해 나가겠다”고 말했다.

카린 분르트발릿 카시콘뱅크 부총재는 “케이뱅크와의 파트너십은 한국과 태국 간 디지털 금융 혁신을 실현하는 중요한 계기”라고 화답했다. 정호원 기자