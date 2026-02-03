[헤럴드경제=최원혁 기자] 차량 앞 범퍼에 개 한 마리가 낀 모습이 담긴 사진이 온라인 상에 확산되며 논란이 일고 있다.

최근 한 온라인 카페에는 ‘개 학대 아닌가요?’라는 제목의 글과 함께 사진이 올라왔다.

사진에는 승용차 앞 번호판 아래, 흰색 개 한 마리가 몸이 낀 채 늘어진 모습이 담겼다.

이를 두고 일부 누리꾼은 “범퍼 구조상 사고로 해당 위치에 끼이기 어렵다. 명백한 동물 학대”, “스스로 저기 들어갔을리는 없지 않느냐”라는 의혹을 제기했다.

반면 과거 유사한 충돌 사례를 언급하며 “우연한 사고로, 운전자도 사고 사실을 모를 수 있다”, “고라니가 차량 앞 범퍼에 낀 줄 모르고 운전해서 집까지 온 사례도 봤다”는 의견도 나왔다.

논란이 확산하자 동물단체까지 진상 파악에 나섰다. 동물단체 ‘케어’는 공식 SNS를 통해 “용인에서 목격됐다고 한다”며 “이 개의 행방을 찾기 위해 노력하고 있지만 어려운 상황”이라고 했다.

케어 측은 운전자의 태도와 당시 상황이 확인돼야 학대 정황 판단이 가능하다며 목격자 제보를 당부했다.