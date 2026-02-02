농식품부·해수부와 물가 안정 나서…명절 성수품 최대 20% 할인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 공영홈쇼핑이 설 명절을 앞두고 우리 농축수산물 할인 이벤트를 진행한다. 이번 행사는 농림축산식품부와 해양수산부와 함께 명절 물가 부담을 낮추기 위해 기획됐다.

농축산물을 할인하는 ‘농할쿠폰’ 이벤트는 1월 29일부터 2월 16일까지 총 3차에 걸쳐 운영된다. 기간은 1차 1월 29일부터 2월 4일까지, 2차 2월 5일부터 11일까지, 3차 2월 12일부터 16일까지다. 제수용 과일과 축산물 등을 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

계정(ID)당 각 차수별로 한도 2만원이 소진될 때까지 20% 할인을 반복 적용받을 수 있도록 혜택을 강화했다. 할인 적용도 간편하다. 공영홈쇼핑 온라인몰이나 모바일 앱에서 ‘농할쿠폰’ 라벨이 붙은 상품을 선택한 뒤 결제 단계의 ‘할인정보’ 메뉴에서 ‘쿠폰할인 조회하기’를 통해 ‘적용’을 선택하면 즉시 할인이 반영된다.

2월 2일부터 22일까지는 ‘수산대전’ 행사도 진행된다. 갈치, 고등어, 굴비 등 인기 수산물을 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 쿠폰은 공영홈쇼핑 이벤트 페이지에서 내려받을 수 있으며, 계정당 매주 1장씩 발급된다. 할인 한도는 판매가 기준 최대 2만원이다.

공영홈쇼핑 관계자는 “설 명절을 앞두고 먹거리 물가 부담을 낮추기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “우리 농축수산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회인 만큼 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.