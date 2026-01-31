방송국 포착 영상 80만 조회수…“나는 이웃 돕는 친구”

[헤럴드경제=이원율 기자]미국의 한 횡단보도 안전요원이 보인 작은 선행이 사회관계망서비스(SNS) 바람을 타고 사람들 마음을 훈훈하게 만들었다.

미담은 미국 시카고의 한 공립학교 인근에서 빚어졌다.

30일(현지시간) 미 일간 워싱턴포스트(WP) 보도에 따르면, 안전요원 조 새스(44)가 7학년 남학생 호세니크 로드리게스(13)를 어깨에 업고 횡단보도 2개를 건너 학교 앞까지 데려다줬다.

그가 로드리게스를 둘러메고 간 데는 이유가 있었다.

지난 22일 제이미슨 초등학교 앞 도로는 주변에서 수도관이 터져 얼음이 질퍽한 물바다로 변했다.

당시 로드리게스는 새로 산 에어조던 운동화를 신고 있었다. 그는 도로 상태를 보고 걸음을 멈출 수밖에 없었다. 그대로 건널시 운동화가 젖고 더러워질 게 뻔했기 때문이었다.

이때 장화를 신고 근무하던 새스가 다가왔다. “너를 내가 어깨에 태워도 괜찮겠니?”라고 물었다. 난처한 상황에 처했던 로드리게스에게 새스는 구원자와 다를 바 없었다. 로드리게스는 동의했다. 그러자 새스는 왼손에 ‘정지’(STOP) 신호봉을 들고 오른쪽 어깨에는 로드리게스를 둘러멘 채 길을 걸었다.

새스는 횡단보도 2개를 합쳐 몇십m를 이동한 후 안전한 인도에 로드리게스를 내려다줬다.

새스는 로드리게스의 등을 토닥이며 인사했다. 새스는 깨끗한 운동화와 함께 아이들과 어울릴 수 있었다. 새스는 곧장 다른 학생들에게 길을 안내하며 근무를 지속했다.

90초 남짓 이어진 이 일은 당시 헬리콥터를 타고 수도관 파열 현장을 취재하던 지역 방송사의 카메라가 찍고 있었다.

정작 새스와 로드리게스는 그런 사실을 알지 못했다.

이 영상은 SNS 등에서 급속히 퍼졌다. 누리꾼들은 “힘든 아침에 큰 변화를 가져온 작은 배려와 친절”, “가슴이 뭉클해졌다”, “일상 속에서 볼 수 있는 진정한 영웅”, “올해 본 가장 훈훈한 장면” 등 반응을 보였다. 영상은 80만회 이상 조회수를 기록했다.

4년 넘게 학교 안전요원으로 일하고 있는 새스는 WP에 “사람들이 나를 그렇게 봐준다면, 그건 세상에서 가장 아름다운 일 중 하나라고 생각한다”며 “나는 단지 이웃을 돕는 친구일 뿐”이라고 했다.

이 일을 계기로 새스의 친구가 개설한 모금 계좌에는 8000달러(약 1200만원) 이상이 쌓였다.

새스는 기부금 절반은 지역의 청소년 멘토링 단체, 나머지 반은 연방정부의 이민 단속으로 어려움을 겪는 지역 상점에 기부할 것으로 알려졌다.