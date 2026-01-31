밤 사이 3건의 SNS 게시글 올려

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 31일 ”망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같냐“고 했다.

이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 과거 경기지사 시절 계곡·하천 불법시설 정비사업과 주식시장 정상화 정책을 언급하며 “부동산 정상화는 5000피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일”이라고 밝혔다.

그러면서 정부의 부동산 세제 개편 검토 언급 이후 부동산 매도 물량이 등장하며 서울 아파트 가격이 하락했다는 내용의 기사를 링크했다.

이 대통령은 ”(부동산 정상화는)표계산 없이 국민을 믿고 비난감수만 하면 될 일“이라면서 ”기회가 있을 때 잡으시기 바란다. 이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 것“이라고 했다.

부동산 정책에 대해 많은 비판이 있어도 일관된 정책을 펼쳐가겠다는 의지를 밝힌 것으로 풀이된다.

앞서 이 대통령은 엑스에 같은날 새벽 ‘종묘 앞 고층 개발은 안 되고, 태릉 옆 주택 개발은 되나’라는 제목의 기사를 링크하며 주택 공급을 위한 태릉 개발에 대한 서울시의 지적을 겨냥했다.

기사 문화유산 보호를 이유로 종묘 인근 개발에 부정적이던 정부가 주택공급을 위해 태릉 개발에 나서는 것은 이중적 태도라는 서울시의 지적을 소개했다.

이 대통령은 ”종묘 앞 고층 개발은 되고, 태릉 옆 주택 공급은 안 되나“라고 남겼다.

기사의 제목을 바꿔 오히려 종묘 앞 고층빌딩 개발을 추진하면서 태릉 옆 주택 공급에 반대하는 목소리야말로 이중적일 수 있다는 것이다.

그러면서 “똑같은 사안에 정 반대의 입장, 어떤 차이가 있을까요”라고 적었다.

이 대통령은 아울러 미국에서는 주가조작 등 부정행위 신고자에 대한 포상액이 한국보다 훨씬 크다는 내용의 기사를 게시하며 “과감한 신고포상제도, 우리도 확실히 도입해야겠죠?”라고 남기기도 했다.

이 대통령은 주말인 이날도 오전 8시까지 엑스에 3건의 게시물을 올리며 SNS를 통해 메시지를 내는데 집중하고 있다.