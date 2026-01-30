한반도 비핵화 의지 재확인 AI·무인체계·우주 등 첨단과학기술 협력 모색

[헤럴드경제=전현건 기자] 한국 해군과 일본 해상자위대가 참여하는 한일 수색·구조훈련(SAREX)이 9년 만에 재개된다.

안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 30일 일본 가나가와현 요코스카시 소재 해상자위대 총감부에서 열린 국방장관회담 뒤 발표한 공동보도문에서 “대한민국 해군과 일본 해상자위대 간 인도주의적 목적의 수색·구조훈련을 실시하기로 했다”고 밝혔다.

한일 수색·구조훈련은 한반도 근해에서 선박 조난 사고가 발생했을 때 양국 함정이 출동해 함께 대응하는 절차를 연습하는 연합 훈련이다. 1999년 시작돼 격년으로 실시되다가 2017년 열 번째 훈련 이후 약 9년 동안 실시되지 않았다.

2018년 제주에서 열린 국제관함식에 일본 해상자위대 함정이 ‘욱일기 게양’ 논란 끝에 참가하지 못하고, 같은 해 한국 해군과 일본 해상자위대 초계기 사이에 ‘레이더 조사-저공 위협 비행’ 논란이 불거지면서 양국 간 국방협력이 단절됐기 때문이다.

한일 양국은 당초 작년 11월 수색·구조훈련을 재개하려고 했지만, 한국 공군 특수비행팀 블랙이글스의 일본 내 급유 지원이 무산되면서 불발됐다. 당시 일본은 블랙이글스의 독도 인근 비행훈련을 이유로 급유 지원을 거부했고 그 여파로 한일 국방교류가 전면 중단됐다.

그러나 지난달 26일 안 장관과 고이즈미 방위상의 전화통화를 계기로 블랙이글스 일본 급유 지원이 성사되면서 한일 국방교류가 재개되는 분위기다.

양 장관은 회담을 통해 엄중해지고 있는 안보환경 속에 역내 평화와 안정 유지를 위해 협력해 나가는 데 의견을 같이했다. 아울러 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화구축에 대한 의지를 재확인하고, 한일·한미일 공조를 지속해 나가기로 했다.

양 장관은 한일 국방교류협력을 안정적으로 추진해 나가는 것이 중요하다는 데 의견을 같이했다. 이를 위해 양 장관의 상호 방문과 국방장관회담을 연례화하기로 했으며 국방당국 간 소통을 강화해 나가기로 했다.

또 양국 국방협력 관계를 미래지향적이고 호혜적으로 발전시켜 나가고자, 인공지능(AI)·무인체계·우주 등 첨단과학기술 분야 협력을 모색하기 위한 국방당국 간 논의를 진행해 나가기로 했다.