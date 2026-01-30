[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 MC몽(본명 신동현·45)이 향정신성 의약품을 대리처방 받았다는 의혹이 불거졌다. 이에 대해 MC몽은 전 매니저의 녹취록이 조작됐다고 결백을 강조하다가, 다시 한 두알 정도는 받았을 수도 있다고 말을 바꾼 것으로 전해졌다.

30일 이데일리는 MC몽이 매니저 명의로 처방받은 향정신성 의약품인 졸피뎀을 건네받아 복용해 온 정황이 포착됐다고 보도했다.

보도에 따르면, MC몽의 전 매니저 박모씨는 지난해 6월10일 MC몽 전 소속사인 원헌드레드 매니저 조 모씨와 통화하면서 “대리처방이 아니라 내가 다 받아서 그냥 준 거야. 내 이름으로”라며 MC몽에게 자신이 처방받은 약을 건넸다는 취지로 말했다.

그러면서 그는 “(MC몽이) 달라고 해서 준 것”이라며 약물 전달 경위를 설명했다.

박씨는 2023년까지 약 10년 간 퇴사와 재입사를 반복하면서 MC몽의 매니저로 근무한 인물인 것으로 알려졌다.

해당 녹취록에는 또 박씨가 “나보다는 권모씨가 더 잘 알 것”이라며 자신 외에도 대리처방과 관련된 다른 인물이 있다는 점을 시사했다.

권씨는 MC몽이 대표로 있던 빅플래닛메이드엔터 대표를 역임한 뒤 지금은 엔터 업계를 떠난 것으로 알려졌다.

이 같은 의혹이 불거지자 MC몽은 해당 매체와의 인터뷰를 통해 “녹취록이 조작된 것”이라고 강하게 부인했다.

그러면서 “저는 지금까지 매일같이 병원에 가서 직접 제 이름으로 약을 처방받는다”며 “박씨로부터 약을 받은 적이 단 한 알도 없다”고 결백을 강조했다.

하지만 MC몽은 구체적인 정황이 제시되자 “어쩌면 저도 모르겠다. 진짜 1~2알 정도는 받았을 수도 있다”고 말을 바꿨다.

MC몽에 따르면, 그는 박씨와 서울 강남구 청담동 소재의 한 병원에서 각각 졸피뎀을 처방 받았다.

MC몽은 “한달에 처방받을 수 있는 용량이 30알인데, 장기간 해외출장을 가면 약이 모자를 수 있어서 박씨에게 ‘네거 나에게 1~2알 주면 나중에 내거 줄게’ 등과 같은 식으로 하려고 했다”고 당시 상황을 설명했다.

한편, 현행 의료법상 대리처방은 환자의 의식이 없거나 거동이 현저히 곤란한 경우 등에 제한적으로 허용된다. 대리처방 자격이 있는 사람도 약물 복용자의 직계 존·비속이나 배우자 및 배우자의 직계존속, 형제·자매, 노인의료복지시설 종사자 등으로 제한된다.

더욱이 졸피뎀은 마약류(향정신성 의약품)로 분류되는 약물로 대리처방 허용 범위에서 벗어난다.

마약류 관리에 관한 법률에 따르면, 향정신성의약품은 원칙적으로 환자 ‘본인’만 수령할 수 있다.

만일, MC몽의 해명대로 ‘1~2알’을 주고받았더라도 처벌 대상이 될 수 있다는 분석이 나온다.