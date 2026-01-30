4극 ‘원천기술 개발’·3특 ‘인력양성’ 방점 지역연구개발 혁신 지원, 산·학·연 협력 강화 지역 창업, 기술사업화 육성

[헤럴드경제=박세정 기자] 과학기술정보통신부가 수도권에 집중된 과학기술 역량을 전국으로 확산하기 위해 올해 1082억원의 예산을 투입한다.

‘4극 3특’을 중심으로 4극(중부권, 호남권, 대경권, 동남권)은 원천기술 개발, 3특(강원, 전북, 제주)은 인력양성에 방점을 찍고 지역 자생적 혁신 생태계를 구축한다는 목표다.

과기정통부는 30일 이같은 내용을 담은 ‘2026년도 지역과학기술혁신 및 학･연협력 사업 시행계획’을 확정했다고 밝혔다.

이번 시행계획은 올해 추진되는 ▷지역 연구개발혁신지원 ▷학･연 협력 플랫폼 구축 ▷딥테크 스케일업 밸리 육성 등 세 가지 핵심 사업을 중심으로 추진된다. 총 1082억 원을 투자해 지역 과학기술 혁신역량을 체계적으로 강화할 계획이다.

우선 ‘지역연구개발혁신지원’ 사업은 올해 총 890억원을 투자해 ‘4극3특’을 중심으로 지역 균형발전을 실현하기 위해 추진된다. 4극은 각 131억원 규모, 3특은 각 88억원 규모가 투입된다.

특히, 그간 중앙 주도로 추진되던 방식에서 벗어나 지역 수요를 기반으로 스스로 기획하고 수행하는 ‘지역 자율형 연구개발(R&D) 체계’로 전면 전환한다. 각 지역의 4대 과학기술원과 출연연구기관을 중심으로 지방정부와 산·학·연이 협력해 지역 주도의 자율적 연구개발을 추진한다.

4극은 미래 신산업 원천기술을 개발하고, 3특은 과기원 협력형 인력양성 등을 추진한다. 이를 통해 지속 가능한 지역 혁신 생태계를 구축하고 지역 산업 경쟁력을 강화하는 가시적 성과를 창출할 계획이다.

이와 함께 ‘학･연 협력 플랫폼 구축’ 사업은 4개 권역의 지역대학과 출연연이 공동 협력 플랫폼(UNI-CORE)을 통해 수소, 첨단모빌리티 등 지역의 신기술 개발, 기술이전 및 창업, 인력양성 등 지역발전의 선순환 구조를 2023년부터 구축해 왔다. 올해는 총 100억원의 예산을 투자해 지역 수요에 기반한 인재양성과 기술사업화를 본격화할 방침이다.

‘딥테크 스케일업 밸리 육성’ 사업은 딥테크 기술을 보유한 대학 및 출연연을 중심으로 지역 연구기관･기업 간 네트워크를 구축해 창업과 기술사업화, 기업 스케일업 등을 지원하는 사업이다.

올해는 총 92억원을 투자해 대전지역 양자(한국표준과학연구원)･인공지능(AI) 첨단로봇(KAIST), 광주지역 AI 반도체(ETRI) 등을 중점 지원한다. 과기정통부는 기존 지역기업에 새로운 사업모델을 제시해 지역 미래 기술산업을 육성 및 글로벌 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대했다.

과학기술정보통신부는 “기존의 중앙 주도 방식을 넘어 ‘지역 자율형 R&D를 본격 추진’함으로써 지역이 스스로 혁신의 주체가 되는 기반을 마련할 계획”이라며 “지역에 대한 R&D 지원을 지속적으로 확대해 지역 과학기술 역량이 산업 활력으로 이어지고, 대한민국 어디서나 살기 좋은 지역 균형발전을 실현해 나갈 계획”이라고 밝혔다.