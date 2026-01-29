[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 영종국제도시와 송도국제도시에서 서울 강남권을 연결하는 광역급행버스(M버스) 노선 M6463·M6464가 2월 28일부터 운행을 개시한다.

이번 광역급행버스 신설은 영종·송도지역의 지속적인 인구 증가로 인한 출·퇴근 시간대와 장거리 통근에 따른 교통 불편을 해소하기 위해 추진됐다.

M6463번 노선은 e편한세상영종하늘도시를 기점으로 운서역·인천국제공항고속도로·올림픽대로를 경유해 강남역과 양재꽃시장까지 운행한다.

M6464번 노선은 힐스테이트레이크송도2차를 기점으로 송도더샵마스터뷰·인천대입구역 등을 경유해 서울 강남권을 연결하는 노선이다. 두 노선 모두 영종·송도 주민들의 서울 접근성을 획기적으로 개선할 것으로 기대된다.

운행 개시 초기에는 차량 수급 문제로 인해 각 노선별로 2대와 전세버스 1대 등 총 3대를 우선 투입해 운행한다.

인천시는 향후 차량 수급과 운전기사 확보 상황을 고려해 단계적으로 증차를 추진할 계획이다.

이번 광역급행버스 운행 개시로 출·퇴근 소요 시간이 단축되고 기존 광역버스의 혼잡도도 완화될 것으로 기대된다.