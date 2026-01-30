文정부 2020년 8·4 대책과 내용 및 전개 같아 용산국제업무지구·태릉CC 등 공급지 70% 일치 정부 발표 3시간 뒤 서울시 반대 브리핑도 동일 브리퍼도 김성보 前주택건축본부장이자 現부시장

[헤럴드경제=서정은·홍승희 기자] 정부가 29일 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안’을 통해 수도권 6만호 공급을 발표했지만, 첫날부터 서울시가 “못한다”고 밝히면서 시장 혼란이 가중되고 있다.

공교롭게도 1·29공급안은 2020년 문재인 정부가 내놨던 8·4 주택공급확대방안과 정책 내용과 서울시 반응까지 놀라울 정도로 닮았다.

① 용산국제업무지구나 태릉CC등 서울 내 공급예정지 70%가 6년 전 8·4 공급안과 일치 ② 대책 3시간만에 서울시가 별도 브리핑을 열어 반박 ③ 서울시 측 브리퍼 김성보 행정2부시장은 2020년 서울시가 정부 공급안에 반대 입장을 발표할 당시에도 주택건축본부장으로 마이크를 잡았던 인물

1·29 공급지 70%가 ‘文어게인’

정부가 내놓은 서울 3만2000호 공급안에는 ‘마지막 보루’로 꼽히는 용산국제업무지구, 캠프킴, 태릉CC 등이 포함됐지만 이는 과거 문재인 정부 시절부터 주민 반대로 사업이 좌초된 곳들이다. 실제 서울 공공부지 공급 물량 중 1만9300호(67.4%)가 문재인 정부 시절에도 추진된 곳들인 것으로 집계됐다. 서울시 전체 공급 물량으로 놓고봐도 60%에 이른다. 공급 여력이 한정된 도심 여건상 과거 정부에서 검토됐던 부지들이 대거 포함된 것이다.

용산업무지구 1만호 공급, 서울시 “안될 일”

서울시는 이날 국토교통부가 용산국제업무지구 1만호 공급안을 내놓은 데 대해 “서울 시 입장은 변함이 없고, 합의되지 않은 채 발표됐다”고 했다.

이 지역은 8·4 대책에서도 용적률 상향을 통해 1만호 공급을 추진했다가 좌초된 전력이 있다. 당시에도 서울시가 “주택 공급을 늘리면 학교, 도로 등 주변 인프라 계획도 수정해야 한다”며 반대해 2년 뒤 6000호 공급으로 되돌릴 수밖에 없었다. 이곳 주민들 또한 해당 부지가 국제업무지구에 활용될 계획이었던 만큼 “온전히 공동시설로 개발돼야 한다”는 목소리가 높았다.

김성보 행정2부시장은 이날 브리핑에서 용산국제업무지구를 놓고 국토부와 현재까지 합의된 건 6000호”라며 “서울시는 최대 40%이내의 적정 주거비율 관리를 위해 용산국제업무지구에서 최대 8000호까지 (검토 가능하다고) 얘기했다”며 “이마저도 학교 부지 확보 등 문제가 해결되면 (최대 8000호로) 하겠다는 것”이라고 강조했다.

서울시 정부정책 ‘3시간 만’ 별도 브리핑으로 ‘반대’

서울시는 정부 공급대책 발표 3시간 만에 별도 브리핑으로 유감을 표했다. 이날 브리퍼로 선 김성보 행정2부시장은, 2020년 8·4공급대책 당시 주택건축본부장으로 서울시 입장을 밝히기 위해 마이크를 잡았었다. 정부 대책 발표 후 3시간 뒤에 열었던 것까지 같다.

당시 김 부시장은 문재인 정부가 공공재건축 5만호, 공공재개발 2만호를 포함한 13만2000호 이상의 서울권역 공급안을 밝힌 데 대해 “공급 물량은 정부가 시뮬레이션한 것으로, 서울시는 별도의 공급량 산정을 하지 않았다”고 밝힌 바 있다.