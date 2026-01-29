지자체 정책자금 연계 150억 공급 전망 올해 전국 지역재단에 700여억 출연 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 29일 경북신용보증재단과 업무협약을 맺고 경북 지역 소기업·소상공인의 자금난 해소를 위해 10억원을 특별출연했다고 밝혔다.

경북신용보증재단은 우리은행이 출연한 10억원을 재원으로 총 150억원 규모의 특별 협약보증을 시행한다. 지원 대상은 경북 내 사업을 영위 중인 소기업과 소상공인이다. 업체당 최대 1억원의 운전 자금을 지원받을 수 있다. 지역 소상공인의 자금 유동성 확보에 도움이 될 전망이다.

이번 지원은 경영 애로를 겪는 지역 소상공인의 금융 비용 부담을 실질적으로 덜어주기 위해 마련됐다. 보증서 발급이 확대되면 저리의 지자체 정책자금과 연계된 대출 공급이 원활해져 지역 내 자금 선순환 구조가 강화될 것으로 기대된다.

우리은행은 우리금융그룹이 추진 중인 미래동반성장 프로젝트의 하나로 올해 들어서만 경기, 부산, 인천, 대구, 대전, 경남, 광주 등 전국 8개 지역 신용보증재단에 총 203억원을 출연했다.

전명곤 우리은행 소호사업부 부부장은 “앞으로도 지역신용보증재단과의 협약을 지속 확대해 소상공인의 든든한 동반자로서 생산적 금융을 실천하겠다”고 말했다.