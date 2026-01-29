[헤럴드경제=임세준 기자] 일본 각 지역을 대표하는 프리미엄 오미야게 디저트 4개 브랜드가 참여하는 ‘일본 프리미엄 오미야게 팝업 이벤트’가 29일 여의도 IFC몰에서 진행됐다.

이번 팝업 이벤트에는 일본 여행 시 공항과 백화점에서 줄을 서서 구매하던 프리미엄 오미야게 디저트 브랜드 4곳이 참여하며 방문객 누구나 일본 여행 중 오미야게 쇼핑을 하듯 팝업 공간을 자유롭게 체험할 수 있도록 구성됐다.