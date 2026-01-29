“지선 승리 불가능해질 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 친한(친한동훈)계 의원 16명은 29일 지도부가 한동훈 전 대표를 제명하자 “개인적인 이익을 위해 당을 반헌법적이고 비민주적으로 몰아간 장동혁 지도부는 이번 사태에 책임을 지고 물러나야 한다”고 했다.

고동진·김건·김예지·김형동·박정훈·배현진·안상훈·정성국·정연욱·진종오·한지아 국민의힘 의원은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 “명확한 사실 관계와 논리도 없이 감정적으로 전직 당대표의 정치생명을 끊는 것은 정당사에 유례없는 일”이라며 이같이 밝혔다. 해당 입장문에는 김성원·박정하·서범수·우재준·유용원 의원도 이름을 올렸다.

이들은 “무엇보다 그동안 당원게시판 문제에 대해 ‘정치적 찍어 내기다, 문제 된 것이 없다’며 적극 방어해 왔던 장동혁 대표가 이번 사태를 주도한 것은 이율배반”이라며 “특히 당대표를 비난했다는 이유로 전 최고위원의 당적을 박탈하는 것 역시 우리 당의 비민주성을 그대로 드러내는 행위”라고 했다.

또 “이런 결정을 하고도 우리가 어떻게 정부와 민주당을 비판할 자격이 있나”라며 “무엇보다 현시점에서 직전 당대표를 제명한다면 당내 갈등이 커지고 결과적으로 6월 지방선거에서 승리하는 것은 불가능해질 것”이라고 주장했다.

아울러 “현장에서 선거를 준비하고 있는 수많은 당원은 오늘 제명 결정을 지켜보며 참담한 심정이었을 것”이라며 “당 지도부는 그들의 절박감을 한번이라도 생각해 봤는지 묻지 않을 수 없다”고 말했다.

친한계는 “이미 모든 언론이 이런 문제를 지속적으로 경고했는데도 제명 징계를 강행한 것은 장동혁 지도부가 개인의 정치적 이익을 위해 당의 미래를 희생시킨 것으로밖에 볼 수 없다”며 “선거는 져도 당권만큼은 지키겠다는 것이 아니라면 이번 결정은 어떤 논리로도 설명하기 어렵다”고 강조했다.