PB 생리대 최대 29% 인하…“손실분은 쿠팡이 부담”

[헤럴드경제=강승연 기자] 이재명 대통령이 생리대 가격이 지나치게 높다는 점을 언급한 가운데 쿠팡이 ‘99원 생리대’를 승부수로 띄웠다.

쿠팡의 PB 자회사 씨피엘비(CPLB)는 생리대 브랜드 ‘루나미(사진)’의 개당 가격을 내달 1일부터 최대 29% 인하한다고 29일 밝혔다. 개당 중형은 99원, 대형은 105원이다.

현재 루나미의 대표 상품은 중형 18개입 4팩(9390원·개당 130원), 대형 16개입 4팩(9440원·개당 148원)이다. 시중에서 팔리는 주요 제조사 브랜드(NB)의 중대형 사이즈 생리대 가격(개당 200~300원)보다 저렴하다.

이번 인하 조치로 가격은 더 낮아진다. 중형 18개입 4팩 제품은 7120원, 대형 16개입 4팩은 6690원이 된다. 국내 최저가다. 특히 100% 국내 생산되는 중소 제조사 상품으로, 빠른 흡수력과 부드러움 촉감이 장점이다.

쿠팡 관계자는 “판매가 하락분만큼 발생하는 손실은 전액 자사가 부담할 것”이라며 “생리대 가격 인하를 통해 가성비 높은 상품을 확대해 고객 부담을 낮추겠다”고 말했다.