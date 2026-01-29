‘홈 오브제’ 디자인 트렌드 반영

SK브로드밴드가 성능과 디자인, 두 마리 토끼를 모두 잡은 공유기를 선보였다.

SK브로드밴드는 기존 대비 2배 빠른 속도와 집안 어디에서나 어울리는 핏(Fit)한 디자인을 갖춘 ‘기가 와이파이7’ 공유기(사진)를 출시한다고 29일 밝혔다.

SK브로드밴드는 최근 AI, 4K·8K 스트리밍, 고사양 게임 등 대용량 콘텐츠 이용이 늘어나면서 끊김 없는 무선 환경에 대한 고객의 수요가 증가하고, 공유기를 인테리어 소품으로 활용하고자 하는 트렌드를 반영해 이번 ‘기가 와이파이7’을 기획했다.

이번에 선보인 기가 와이파이7은 5GHz 대역 기준 기존 와이파이6 대비 2배 빠른 최대 2.88Gbps의 무선 속도를 제공한다. 또 최대 2.5Gbps의 유선 속도까지 지원해 기가 인터넷 이상의 대역폭을 무선으로 손실 없이 전환함으로써 고객에게 안정적인 네트워크 이용 경험을 선사한다.

특히 2.4GHz, 5GHz 등 2개 주파수를 동시 연결하는 멀티 링크 기술로 데이터 지연을 낮춰, 다양한 기기를 동시에 사용해도 끊김 없는 무선 품질을 제공한다.

또 최신 프리미엄 스마트폰이나 노트북과 안정적으로 호환되며, SK브로드밴드의 무선 신호 확장기인 ‘윙즈’(Wings)와 연동 시 집안 구석구석 음영 구역 없는 와이파이 환경을 구축할 수 있다.

가격도 합리적인 수준이다. 기존 와이파이 통합 상품 이용 고객은 월 1100원만 추가하면 되며, 타사 대비 가장 저렴한 요금으로 프리미엄 무선 환경을 경험할 수 있다.

디자인 측면에서도 차별화를 뒀다. 투박한 외부 안테나를 기기 내부로 숨긴 ‘플랫 안테나’를 통해 미학적 완성도와 성능을 동시에 잡았다. 기존 와이파이 대비 크기가 작아졌지만 내부 안테나를 최적의 각도로 고정해 신호 효율과 연결 안정성은 오히려 높였다.

‘접고 펼 수 있는 구조’를 채택해 거실에 세우거나 TV 뒤에 밀착해 설치하는 등 공간에 맞춰 자유로운 연출도 가능하다.

홍승진 SK브로드밴드 유선사업본부장은 “기가 와이파이 7은 성능과 디자인, 그리고 가격 경쟁력까지 모두 갖춘 고객 맞춤형 상품”이라고 말했다. 박혜림 기자