주택공급촉진 관계장관회의 개최 9·7 대책 연장선서 도심 유휴부지 집중 활용

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 서울 도심 내 유휴부지와 국유지 등을 활용해 6만호 규모의 주택을 신속 공급한다. 역세권 등 접근성이 좋은 입지를 중심으로 청년과 신혼부부 등 실수요자 주거 안정을 도모하고, 후보지별 사업 이행 상황을 밀착 관리해 공급 속도를 끌어올린다는 방침이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 정부서울청사에서 주택공급촉진 관계장관회의를 주재하고 이 같은 내용을 담은 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안’을 논의했다. 이번 방안은 지난해 9월 발표된 135만호 주택공급 확대방안의 연장선으로, 신규 주택을 중심으로 도심 공급을 보강하는 데 초점이 맞춰졌다.

구 부총리는 “국민 주거안정을 최우선 목표로 수요와 공급 양 측면을 균형 있게 고려해 부동산 시장을 안정적으로 관리하고 있다”며 “접근성이 좋은 서울 도심 내 유휴부지를 활용해 국유지 2만8000호를 포함한 총 6만호의 주택을 신속히 공급하겠다”고 밝혔다. 특히 이번 물량은 청년과 신혼부부 등 청년 세대에 중점 공급할 계획이라고 강조했다.

정부는 이번 대책을 통해 역세권과 공공부지, 노후 청사 등 도심 우수 입지를 활용해 신도시급 규모의 물량을 집중 공급하고, 관계부처가 협업해 인허가 등 행정 절차를 병행 추진함으로써 2027년부터 주택 착공을 본격화한다는 구상이다.

구 부총리는 “정부는 오늘 방안을 발표하는 데에 그치지 않고, 도심 공급 물량을 지속적으로 추가 발굴해 준비되는 대로 순차적으로 발표하겠다”며 “공급 확대를 위한 구체적인 제도 개선 방안도 신속히 마련해 빠른 시일 내 내놓겠다”고 말했다. 이어 “국민이 살고 싶은 양질의 주택을 적기에 충분히 공급하겠다는 약속을 정부가 끝까지 책임지고 추진하겠다”고 덧붙였다.

김윤덕 국토교통부 장관도 “주택공급은 실제 주거 안정으로 이어지기까지 시차가 있는 만큼, 보다 신속하고 안정적인 공급 기반을 마련하기 위해 관계장관회의를 신설했다”며 “이번 도심 주택공급 확대 방안이 조기에 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 관계부처가 함께 총력을 다하겠다”고 밝혔다.