12명 전문가 참여해 통합 솔루션 모색 “‘살고 싶은 사회 만들기’ 패러다임 전환”

[헤럴드경제=박성준 기자] 생명보험사회공헌재단은 28일 서울 웨스틴 조선 호텔에서 ‘제1차 자살예방 라운드테이블’을 열고, 극단적 선택 예방 생태계 구축 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.

이번 라운드테이블은 자살 문제를 사회 구조적 과제로 다루기 위한 전문가 협의체로, 개인의 삶과 회복을 사회가 함께 책임지는 것을 목표로 한다. 심리학, 사회학, 보건학, 정신의학 등 분야별 전문가 12명이 참여해 이론과 현장 실천을 아우르는 통합적 설루션을 모색한다.

1차 회의에서는 이재열 서울대 사회학과 교수가 ‘지속 가능한 자살 예방 생태계 구축을 위한 전략’을 주제로 기조 발제했다. 이 교수는 한국 사회를 불신, 불안, 불만이 팽배한 ‘3불(不) 사회’로 진단하며 “높은 자살률은 사회 시스템의 고장을 알리는 경고음”이라고 말했다.

그는 “눈에 보이는 증상 완화에 그치는 기존 자살 예방 사업에서 벗어나 사회 구조와 시스템 자체를 혁신해야 한다”며 “살고 싶은 사회 만들기, 즉 ‘사회의 품격’을 높이는 패러다임으로 전환해야 한다”고 강조했다.

이어진 토론에서는 파편화된 자살 예방 대안의 한계를 극복하기 위한 ‘임팩트 네트워크 모델’이 논의됐다. 참석자들은 자살 예방 관련 제안을 하나로 묶고 데이터를 적극 공유해야 진일보한 연구와 예방책이 마련될 수 있다는 데 뜻을 모았다.

생명보험재단은 한강 교량 위 ‘SOS 생명의전화’, 청소년 상담 플랫폼 ‘힐링톡톡’, SNS 상담 서비스 ‘마들랜’ 등 전 국민의 마음 건강을 위한 다양한 자살 예방 사업을 추진하고 있다.