이란 내 군사개입 가능성에 “베네수보다 복잡...많은 고민 필요” “쿠바 정권교체 보고 싶다”면서도 “美가 직접 변화 만들겠다는 건 아냐”

[헤럴드경제=도현정 기자]마코 루비오 미국 국무부 장관은 28일(현지시간) 이란 정권이 사상 유례 없이 약해져 있으며, 경제는 붕괴 수준이라고 진단했다. 그럼에도 미국의 이란에 대한 군사 개입에 대해서는 신중한 입장을 내비쳤다.

루비오 장관은 이날 연방 상원의 ‘베네수엘라 청문회’에 출석해 이같이 밝히면서 미국의 직접적인 군사 개입에 대해서는 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령 축출보다 “훨씬 더 복잡”하기 때문에 “많은 신중한 고민”이 필요하다고 밝혔다.

루비오 장관은 “필요하다면 수천명의 미군 장병들과 그 지역의 다른 시설들, 그리고 동맹국들에 대한 공격을 선제적으로 막을 수 있도록 대응할 군사 태세를 그 지역에 갖추는 게 현명하고 신중한 판단”이라고 말했다.

그는 “그들(이란)은 분명히 그렇게 할 수 있는 능력을 갖고 있다. 그들은 자국 경제가 붕괴하고 있음에도 수천 기의 탄도미사일을 축적해 왔고, 거기에 계속 돈을 쓰고 있기 때문”이라고 주장했다.

루비오 장관의 언급은 미국이 이란 해역으로 함대를 이동시키고 있지만, 당장 군사 개입에 나서기보다는 이란의 위협에 대비 태세를 갖추려는 측면이라는 뜻이다.

도널드 트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “거대한 함대가 이란으로 향하고 있다. 이 함대는 강력한 힘과 열정, 목적을 지니고 신속하게 이동 중이다. 위대한 에이브러햄 링컨 항공모함을 필두로 한 함대는 베네수엘라에 보냈던 것보다 더 큰 규모”라고 게시했다. 이어 “베네수엘라와 마찬가지로, 함대는 필요하다면 신속하고 폭력적으로 임무를 즉각 수행할 수 있으며 준비돼 있고 의지가 있다”고 말했다.

루비오 장관은 베네수엘라에서의 추가 군사 작전 가능성에 대해 “우리는 베네수엘라에서 군사 행동을 취할 태세에 있지 않으며, 그렇게 할 의도도 없고, 그렇게 해야 할 것으로 예상하지도 않는다”고 향후 계획을 분명히 했다.

그는 베네수엘라가 중국·러시아·이란을 포함한 미국의 적대국들의 서반구 작전 거점이 됐기 때문에 마두로 대통령 축출이 불가피했다면서 “그것은 더 이상 용납할 수 없는 상황이었고, 반드시 해결돼야 했다”고 설명했다.

이어 베네수엘라 현 지도부와의 소통이 “매우 존중에 기반하고 생산적이었다”면서 로드리게스 임시대통령이 이끄는 체제에 대한 만족감을 드러냈다.

루비오 장관은 쿠바에 대해선 “그 정권이 바뀌는 것을 보고 싶다”면서도 “우리가 직접 변화를 만들겠다는 뜻은 아니다. 그러나 변화가 일어나기를 매우 바란다”고 말했다. 루비오 장관은 쿠바 이민자 2세로, 반미 정권의 장기 집권으로 경제가 피폐해진 쿠바의 상황에 대해 매우 비판적인 입장을 견지하고 있는 것으로 알려졌다.

루비오 장관은 덴마크 자치령인 그린란드를 트럼프 대통령이 확보하려 시도하는 것과 관련, 덴마크 및 그린란드와 실무 차원의 협의가 곧 시작된다고 밝히면서 “모두에게 좋은 결과가 도출되는 과정이 될 것”이라고 덧붙였다.