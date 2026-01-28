“각자 잠시 내려놓고 통합의 길 찾는 큰 정치 해야”

[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 서울시장은 28일 “나라와 국민을 생각한다면 (장동혁 국민의힘 대표와 한동훈 전대표는)오늘이라도 만나시라”고 말했다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 “당을 이끌었던, 또 이끌고 계시는 두 분이 오늘이라도 만나 당의 승리와 미래에 대해 열린 마음으로 터놓고 얘기하시기를 진심으로 바란다”고 썼다. 단식을 중단한 장 대표가 당무에 복귀하면서 이르면 29일 한 전 대표 제명을 확정할 수 있다는 관측이 나오고 있다.

오 시장은 “나라와 국민을 생각한다면 못 할 것이 무엇이겠나”며 “서로에게 공을 던지는 작은 정치가 아니라, 각자를 잠시 내려놓고 통합의 길을 찾는 큰 정치, 국민이 바라는 정치를 보여드리기 위해 용기를 내어 결단해 주실 것을 간곡한 마음으로 촉구한다”고 강조했다. 그러면서 “많은 국민과 당원들이 우리 당을 생각하면 탄핵 이후 지금까지 한시도 마음 편할 날이 없다고 말씀한다”며 “그런데 더 우려되는 것은 이대로 가면 앞으로도 국민의힘에 기대할 것이 없다는 냉정한 민심의 목소리다”고 덧붙였다.

오 시장은 “누구의 잘잘못을 얘기하는 것도 아니며, 누구의 편을 드는 것도 전혀 아니다”며 “지금 우리 당을 바라보는 날 것의 민심 그대로를 말씀드리는 것”이라고 설명했다.

이어 “이대로 특정인을 찍어내듯 제명하고, 뺄셈의 정치를 강행하는 것은 모두가 패배하는 길임을 우리는 이미 불과 얼마 전에 경험한 바 있다”며 “더 이상 우리 스스로 패배하는 길로 들어서면 안된다”고 했다.

그러면서 “그것은 거대한 권력이 온 나라를 장악하려는 시도 앞에서 국민께 죄를 짓는 일”이라며 “국민이 주신 소중한 정권까지 내어주고, 그것으로도 모자라 스스로 분열하겠다는 당이 무슨 면목으로 국민의 선택을 바랄 수 있겠나”고 반문했다.