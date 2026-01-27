사회장 치러지는 서울대병원 방문

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령 부부가 27일 고(故) 이해찬 전 총리의 빈소를 찾아 조문했다.

청와대는 이 대통령이 부인 김혜경 여사와 함께 이날 오후 이 전 총리의 빈소인 서울대병원을 찾았다고 밝혔다.

이 대통령은 빈소를 방문해 헌화·분향한 후 이 전 총리에게 국민훈장 무궁화장을 추서했다. 국민훈장은 국가 발전·복지에 공을 세운 사람에게 수여되는 훈장으로, 이중 무궁화장은 가장 높은 등급인 1급을 뜻한다. 이 대통령은 무궁화장을 이 전 총리의 영정 오른쪽에 내려놨다.

김 여사는 추서 후 유가족을 끌어안으며 애도의 뜻을 표했다. 이 대통령 또한 손수건을 꺼내 눈물을 닦은 후 유족과 악수하며 위로를 전했다.

이날 이 대통령의 조문에는 위성락 국가안보실장, 김남준 대변인, 김현지 제1부속실장, 권혁기 의전비서관 등 참모진이 함께했다.

이 전 총리의 장례는 여당인 더불어민주당과 민주평화통일자문회의가 공동 주관해 이날부터 31일까지 기관·사회장으로 치러진다. 김민석 국무총리가 상임장례위원장을, 백낙청 서울대 명예교수와 정청래 민주당 대표가 시민사회 및 정당 상임공동 장례위원장으로 위촉됐다.

이에 빈소엔 김 총리와 정 대표가 함께했고, 조국 조국혁신당 대표, 유시민 작가, 대통령 정무특보인 조정식 더불어민주당 의원, 이강진 더불어민주당 세종갑지역위원장 등도 자리했다.

앞서 이 대통령은 이 전 총리의 사망 소식에 “대한민국은 오늘 민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다”면서 애도의 뜻을 전한 바 있다.