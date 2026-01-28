노후계획도시 정비 현황 및 향후 계획 점검

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 지난 27일 한국토지주택공사(LH) 주택공급특별추진본부에서 주택공급추진본부 출범 이후 처음으로 ‘노후계획도시 정비 지원기구 점검회의’를 열고 추진 현황과 향후 계획을 점검했다고 28일 밝혔다.

지난해 선도지구 8곳이 특별정비계획 심의를 통과하는 등 1기 신도시 정비가 추진 중인 가운데, 첫 회의에서는 공공시행 3곳 특별정비계획 수립, 노후계획도시정비 전용 보증상품 마련, 전자동의를 위한 디지털인증 서비스 운영 등 기관별 주요 업무성과를 점검하고 발전 방안을 논의했다.

이러한 논의를 통해 2026년 국토부와 지원기구의 업무 목표를 ①1기 신도시 선도지구 사업시행계획 마련 등 차질없는 추진 ②노후계획도시정비사업 속도 제고 및 지원 강화 ③부산·대전·인천 기본계획 승인 등 전국 노후계획도시 정비 본격화로 설정하고, 세부적인 기관별 이행 계획을 점검했다.

구체적으로 1기 신도시 추가 공공시행 후보지 발굴(연내, LH), 미래도시펀드 조성 및 사업비 지원 착수(6월 이후, 주택도시보증공사(HUG)), 시공사 선정 시 공사비계약 사전컨설팅(한국부동산원), 절차간소화 등을 위한 하위법령 적기 마련(법제연) 등을 통해 사업 속도를 높이고, 1기 신도시 정비를 차질 없이 추진할 계획이다.

또한 부산 미래도시지원센터 추가 운영, 특광역시 기본계획 사전 검토를 통한 신속 승인 지원, 노후계획도시정비 플랫폼 연계 시스템 확대 등을 통해 전국 노후계획도시의 정비도 적극 지원할 예정이다.

그리고 노후계획도시 정비 제도에 대한 주민들의 충분한 이해와 적극적인 참여를 유도하기 위해 제도 설명회를 국토부와 지원기구가 공동으로 지역을 순회하며 개최해 주민에게 직접 제도를 설명하고 애로사항을 청취할 계획이다.

회의를 주재한 김영국 국토부 주택공급추진본부장은 “1기 신도시 등 노후계획도시의 체계적이고 질서있는 정비를 통해 안정적인 주택공급 기반을 마련할 수 있을 것”이라며 “올해 1기 신도시 선도지구 사업시행자·시공사 선정 등을 신속히 추진해 9·7 대책에 제시한 임기 내 1기 신도시 6만3000가구 착공 등 주요 목표 이행이 가시화될 수 있도록 노후계획도시 정비 지원기구들이 힘을 모아줄 것”을 당부했다.