[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘에픽하이’ 멤버 타블로가 ‘타진요(타블로에게 진실을 요구합니다)’ 사태 당시 부친상을 치렀던 심정을 고백했다.

최근 타블로는 자신의 유튜브 채널 ‘TABLO’에 2012년 아버지를 떠나 보낸 일을 회상하며 “죽음을 아주 가까이에서 겪었던 두 번째 사건“이라고 말했다.

이 과정에서 타블로는 자신의 학력을 근거 없이 의심한 ‘타진요’ 사태를 함께 언급했다.

‘타진요’ 사태는 지난 2010년 스탠퍼드 대학교 출신인 타블로에게 학력위조 의혹이 지속적으로 일어나 논란이 됐던 사건이다. 결국 타블로는 대법원까지 가서 학력에 문제가 없음을 입증했다.

타블로는 “그걸 스캔들이라고 부르는 것도 싫다. 사람들이 악했을 뿐”이라며 “사람들이 내가 스탠퍼드를 안 나왔고, 경력이 가짜이고, 가족이 가짜이고, 존재가 가짜라는 말을 몇 년이나 했다”고 말했다.

이어 “그 일 이전까지는 아버지는 암도 이겨내고 괜찮으셨다. 그런데 그 끔찍한 일을 겪던 마지막 무렵 다시 아프셨고 다음 날 아침 바로 돌아가셨다”고 설명했다.

타블로는 “나도 가족도 준비가 전혀 안 돼 있었다. 단지 아버지를 잃어서 뿐이 아니라 솔직히 대중이 아버지를 죽였다고 느꼈다. 살인이라고까지 느꼈다. 슬프기만 한 게 아니라 엄청나게 분노했다”고 말했다.

그러면서 타블로는 처음 치렀던 한국식 3일장의 경험도 언급했다. 그는 “논리는 이해하지만 당시에는 슬퍼하는 가족에게 너무 가혹한 방식 아닌가 싶었다”며 “장례 내내 조문객을 맞이해야 하고 새벽 4시에 누가 와도 그 자리에 있어야 했다. 3일 동안 거의 잠도 못 잤다”고 했다.

타블로는 지인들의 힘으로 절망스러운 순간을 이겨낼 수 있었다고 고백했다. 그는 “장례 둘째 날 처음 웃었다. 무언가가 내 안에서 풀려나가는 느낌이 있었다”며 “누군가가 슬퍼할 때 농담하라는 뜻이 아니다. 아무 데서나 던지면 안 된다. 내 경험상 아주 작은 유머의 순간이 도움이 될 때가 있다”고 말했다.

에픽하이 멤버들도 힘이 됐다. 타블로는 “아버지가 돌아가셨을 때 투컷과 미쓰라가 처음부터 끝까지 3일 내내 함께해줬다”며 “투컷의 어머니가 세상을 떠나셨을 때도 나와 미쓰라가 똑같이 3일 내내 함께 있었다”고 했다.

그는 “한국에서는 장례가 끝나고 집으로 돌아갔을 때가 더 힘들다. 누군가의 부재가 존재보다 방을 더 가득 채운다. 그때를 위한 위로도 필요하다”고 덧붙였다.

타블로는 마지막으로 “상실을 두고 웃을 수 있을 때 그게 그 사람을 정말로 기리는 순간처럼 느껴진다”며 “언젠가 여러분에게도 이 이야기가 작은 클립이 됐으면 좋겠다”고 말했다.