기초 지자체 갈수록 차이↑…구에서 여성 80% “남성 육아휴직 사용 불이익 없도록 보장해야”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 육아휴직을 신청한 중앙정부 소속 여성 공무원이 남성보다 2.5배 이상 많은 것으로 나타났다. 광역자치단체에서 기초자치단체로 내려갈수록 성별 격차는 더욱 벌어져, 공무원 사회에서도 남성의 육아휴직 이용 비중이 여전히 낮은 수준에 머물러 있는 것으로 확인됐다.

27일 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 민주노동연구원이 정보공개청구를 통해 분석한 자료에 따르면, 2024년 육아휴직을 신청한 중앙정부 기관 소속 일반직 공무원은 총 3854명이다. 이 가운데 여성은 2761명으로 전체의 71.6%를 차지했고, 남성은 1093명(28.4%)에 그쳤다.

직급별로 보면, 상위직에서는 남녀 비율이 비교적 균형을 이뤘지만 하위직으로 갈수록 여성 비중이 뚜렷하게 높아졌다. 4급과 5급의 여성 비율은 각각 56.5%, 54.8%였으나, 6급 이하에서는 6급 57.7%, 7급 68.4%, 8급 81.2%, 9급 82.8%로 나타났다.

육아휴직 기간에서도 성별 차이가 확인됐다. 1~3년 미만 휴직자의 경우 여성 비중이 81.1%에 달했다. 반면 남성은 1년 미만 단기 휴직에 67.3%가 집중돼, 여성 공무원이 상대적으로 장기간 육아휴직을 선택하는 경향이 뚜렷했다.

지방자치단체로 범위를 넓히면 격차는 더욱 커졌다. 광역자치단체에서는 일반직 공무원 2214명이 육아휴직을 신청했으며, 여성은 1412명(63.8%), 남성은 802명(36.2%)으로 집계됐다.

기초자치단체의 경우 성별 차이는 한층 확대됐다. 시(市) 단위 지자체에서는 육아휴직 신청자 7032명 중 여성이 5338명(75.9%)을 차지했고, 남성은 1694명(24.1%)에 불과했다. 군(郡) 지자체 역시 여성 73%, 남성 27%로 비슷한 양상을 보였다.

특히 구(區) 지자체에서 성별 격차가 가장 컸다. 여성 신청자는 3445명으로 전체의 80.7%를 차지한 반면, 남성은 825명(19.3%)에 그쳤다.

민주노동연구원은 “중앙정부와 지방자치단체를 막론하고 여성의 육아휴직 이용 비중이 남성보다 현저히 높다”며 “남성 공무원의 육아휴직 사용이 인사평가나 승진에서 불이익으로 작용하지 않도록 명확한 제도적 보장이 필요하다”고 지적했다.