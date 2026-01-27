주요 상권에서 실내 디자인한 글로우서울 협업 “설계·조경과 조화 이루는 인테리어 추진”

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 성수전략정비구역 제4지구(성수4지구) 수주를 위해 공간 브랜딩 전문 기업 ‘글로우서울(GlowSeoul)’과 협업을 추진한다고 27일 밝혔다.

글로우서울은 스타필드 수원 별마당 도서관을 비롯해 성수·익선동·을지로 등 주요 상권에서 다수의 상업·문화 공간 인테리어 프로젝트를 수행해 온 전문 기업이다. 공간의 콘셉트와 브랜드 아이덴티티를 실내 디자인으로 구현하는 데 강점을 보유한 곳으로 꼽힌다.

대우건설 관계자는 “이번 협업을 통해 성수4지구의 세대 인테리어 완성도를 한층 끌어올리고, 입주민의 일상 경험을 차별화하는 내부 공간을 조성하는 것이 목표”라고 말했다.

글로우서울은 마감 중심의 인테리어를 넘어 동선·재료·조명·가구 등의 요소를 유기적으로 설계하며 공간의 완성도를 높여왔다. 이용자의 체류 경험과 감성을 섬세하게 반영한 설계방식은 하이엔드 주거 단지에 최적화된 접근이라는 평가를 받고 있다.

글로우서울은 성수4지구 재개발 사업에서 세대 인테리어 전반에 참여해 성수 지역의 산업·문화적 맥락을 현대적으로 재해석한 디자인을 선보일 예정이다.

대우건설 관계자는 “성수4지구의 세대 공간은 입주민의 라이프스타일을 완성하는 하이엔드 공간으로 업그레이드 될 것”이라며 “설계·조경 등 외부요소와 조화를 이루는 고품격 세대 인테리어로 성수4지구만의 경쟁력을 한층 강화하겠다”고 했다.

대우건설은 성수4지구에 ‘온리 원(Only One) 성수’ 비전을 제시하며 도시 맥락에 부합하는 독창적 디자인과 주거 가치를 극대화하겠다고 밝혔다. 설계에는 미국의 마이어 아키텍츠, 건축구조에는 영국의 아룹, 조경에는 영국의 그랜트 어소시에이츠와 협업을 추진한다.

김보현 대우건설 사장은 최근 사업지 현장을 직접 찾아 “조합과 지역사회를 위한 최적의 제안을 할 것”이라며 조합원 분담금 부담을 최소화하겠다고 전했다.