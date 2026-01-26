부산·경남권 최초…고객 체험 기회 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 자동차 전문 플랫폼 기업 도이치오토모빌 그룹의 자회사 DT네트웍스가 BYD 오토 스타필드 시티 명지 부산 전시장에서 부산·경남권역 최초로 BYD 프리미엄 모델 ‘양왕 U9’ 전시를 진행한다고 26일 밝혔다.

이날부터 2월 8일까지 2주간 특별 전시되는 ‘양왕 U9’은 BYD의 첨단 기술력이 집약된 전기 슈퍼카로, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 단 2.36초 만에 도달하는 압도적인 가속 성능을 자랑한다. 특히 지난해 30대 한정으로 출시된 ‘양왕 U9 Xtreme’은 최고 시속 496.22㎞를 기록하며, 전기차 성능의 한계를 한 단계 끌어올린 모델로 평가받고 있다.

DT네트웍스는 부산·경남권역 고객들이 BYD의 하이엔드 기술력과 경쟁력을 보다 가까이서 확인할 수 있도록 이번 특별 전시를 마련했다. 현장에서는 양왕 U9 차량 전시와 더불어 BYD 아토 3, 씰, 씨라이언 7 차량에 대한 상담·시승을 함께 제공할 예정이다.

이번 전시가 진행되는 BYD 오토 스타필드 시티 명지 부산 전시장은 부산·경남권역 유일의 시티몰 타입 전시장이다. 쇼핑·문화·생활 편의시설과 연계된 고객 동선을 통해 BYD 브랜드를 보다 자연스럽게 접할 수 있는 것이 특징이다. 다양한 지역 고객을 대상으로 브랜드 체험 기회를 확대하고 전시장을 중심으로 한 고객 접점 강화에 주력하고 있다.

권혁민 DT네트웍스 대표이사는 “부산·경남권역 유일의 시티몰 타입 전시장인 스타필드 시티 명지는 고객이 쇼핑과 문화생활 속에서 자연스럽게 BYD를 접할 수 있는 상징적인 공간”이라며 “권역 최초 양왕 U9 전시 등과 같이 부산·경남권역 고객분들에게 지속적으로 전기차의 경험을 확장 제공하면서, 지역 기반 브랜드 접점을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.