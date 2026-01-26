농식품부·해수부 지정 ‘식품명인’ 상품 한자리에 지난해 명인 상품 판매액 700억원 기록

[헤럴드경제=홍석희 기자] 공영홈쇼핑은 설 명절을 맞아 대한민국 식품명인의 상품을 한데 모아 선보이는 ‘식품명인 대전’ 특집 방송을 진행한다고 밝혔다.

식품명인은 농림축산식품부와 해양수산부가 우수한 전통식품의 계승과 발전을 위해 운영하는 제도로, 식품 분야에서 20년 이상 종사한 장인을 대상으로 정통성과 계승 가치 등을 종합 평가해 선정한다.

공영홈쇼핑은 설을 앞두고 26일부터 3주간 식품명인 14인의 대표 상품을 집중 소개하는 특집 편성을 마련했다.

주요 방송 상품으로는 오희숙 명인의 ‘전통부각’(26일 오후 6시 40분), 문은희 명인의 ‘진명란’(28일 오후 7시 40분), 박미희 명인의 ‘도미솔김치’(28일 오후 8시 40분), 이금선 명인의 ‘가자미식해’(31일 오전 10시 25분), 최명희 명인의 ‘안동제비원 메주’(31일 오후 12시 50분), 김규흔 명인의 ‘영양바’(2월 1일 오후 11시) 등이 포함됐다.

공영홈쇼핑은 2015년 개국 이후 우리 전통 먹거리의 판로 확대를 위해 식품명인 상품을 꾸준히 발굴해 왔다. 지난해에는 전통장과 김치, 젓갈, 한과, 곱창김 등 다양한 명인 상품을 선보이며 700억원이 넘는 매출을 기록했다.

공영홈쇼핑 관계자는 “요리 경연 프로그램을 중심으로 확산된 미식 열풍에 힘입어 식품명인 상품에 대한 소비자 관심도 꾸준히 높아지고 있다”며 “명인의 비법과 정성이 담긴 우리 먹거리와 함께 풍성한 설 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.