23~24일 충남 서천서 화합 워크숍…장·차관, 실·국장, 과장 등 93명 참석 장차관 등 닮은 멸종위기 동물로 4개팀 구성…이호현 2차관 이끈 대륙사슴 우승 김성환 장관-반달가슴곰, 금한승 1차관-붉은박쥐, 안세창 기조실장-스라소니

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 정부의 국정철학을 대표하는 기후에너지환경부가 출범한 지 4개월을 앞두고 처음으로 장관을 비롯한 과장급이상 직원들이 멸종위기동물명을 내세워 원팀을 선언하는 소통의 시간을 가졌다.

기후부는 기존 환경부가 산업통상자원부(현 산업통상부)에서 에너지 기능을 이관받아 지난해 10월 2일 출범한 공룡부처로 줄곧 ‘물과 기름’을 섞어 놓은 것처럼 ‘융합이 어렵다’는 우려의 목소리가 제기돼왔다.

25일 기후부에 따르면 김성환 장관과 금한승 1차관, 이호현 2차관, 안세창 기조실장, 오일영 기후실장 등 과장급 이상 93명은 23~24일 충남 서천에서 진행된 첫 기후부 간부 소통 워크숍에 참석했다.

이번 행사는 탄소중립·기후관련 기술 연구개발(R&D)기획 및 평가 전문가인 김선교 장관정책보좌관의 정책강연을 시작으로 한마음체육대회, 친교의 시간(만찬), 국립생태원 탐방 등으로 진행됐다.

체육대회는 반달가슴곰(김성환 장관), 붉은박쥐(금한승 제1차관), 대륙사슴(이호현 제2차관), 스라소니(안세창 기조실장)등 멸종위기종 명칭으로 4개팀이 구성됐다. 우승은 이호현 2차관이 이끈 대륙사슴팀이 차지했다. 2위은 김성환 장관의 반달가슴곰팀. 대륙사슴팀의 우승은 이 차관의 남다른 제기차기 실력이 주효했다는 것이 참가자들의 전언이다.

이번 행사를 준비한 차은철 기후부 운영지원과장은 “팀명칭은 멸종위기종 1급 중 단합을 상징하는 종을 선택했다”면서 “특히 팀명칭은 해당팀의 가장 선임자와 닮은 꼴로 선정했다”고 설명했다.

반달가슴곰은 ‘자연과 인간의 공존’하는 멸종위기종으로 2000년대 초 밀렵으로 멸종위기에 처했지만 연구진과 지역주민, 국민적 관심으로 복원사업에 성공했다. 이에 따라 반달가슴곰은 ‘인간과 자연의 공존과 연결’이라는 단합의 메시지를 전하는 마스코트로 자주 활용됐다는 점에서 ‘지구행성지키미’인 김 장관의 이미지와 닮았다는 평이다.

금한승 기후부 1차관와 닮은 멸종위기종으로는 ‘붉은 박쥐’가 선정됐다. 붉은박쥐는 ‘보이지 않는 연대’를 의미하는 멸종위기종으로 평소에는 독립적인 성향이 있지만 혹독한 겨울을 날 때는 적절한 거리를 유지하면서도 최적의 장소를 공유하면서 생활한다는 점애서 직원들의 개별 영역을 존중하면서도 결정적인 순간에는 강한 리더십을 발휘하는 금 차관과 유사하다는 것이 기후부 내부의 전언이다.

산업부에서 220여명의 에너지 담당자들을 이끌고 기후부로 이동한 이 차관은 대륙사슴와 닮은 이미지로 꼽혔다. 대륙사슴은 ‘신뢰를 바탕으로 한 단합’의 이미지로 외형적으로는 부드럽고 평화로워 보이지만 생태적으로 매우 강력한 사회적 결손력을 가진 멸종위기종이다. 기후부에서 에너지담당자들이 현재 이방인같은 대우를 받고 있다는 말들이 나오는 상황속에서 이들을 이끌고 있는 이 차관의 ‘외유내강형’ 리더십을 잘 나타내고 있다는 평이다.

안세창 기조실장와 닮은 멸종위기종은 스라소니로 선정됐다. 스라소니는 ‘서로에게 귀 기울이면서 단합을 이끄는 멸종위기종이다. 가장 큰 특징은 귀 속에 솟아 있는 검은 털다발(안테나 털)이 아주 미세한 소리까지 감지한다. 안 실장이 평소 직원들의 상황을 살피고 경청해 조직의 담합을 이끌다는 점에서 시라소니와 닮은 점이 많다는 것이 기후부 직원들의 평가다.

기후부 한 관계자는 “기후부 출범 4개월을 앞두고 있지만 아직도 서먹한 구 환경부와 에너지 담당 과장급이상 직원들이 이번 행사를 통해 편하기 소통할 수 있는 계기가 된 것 같다”면서 “특히 장차관들이 다같이 참석해 화합을 위한 강한 의지를 보여준 것도 직원들에게 좋은 본보기가 됐다”고 말했다.