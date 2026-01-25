AI·SNS 결합 알고리즘 우려 인간 중심 소통 보호 촉구

[헤럴드경제=홍성원 기자]레오 14세 교황(사진)은 사람들이 인공지능(AI)에 점점 더 의존하고 있는 현실을 지적하며 경계의 메시지를 냈다.

24일(현지시간) 바티칸 뉴스에 따르면 교황은 오는 5월 17일로 예정된 제60차 ‘세계 소통의 날’ 기념 메시지를 통해 기술 혁신, 특히 AI가 인간의 존엄성을 대체하거나 약화하지 않고 사람을 섬겨야 한다고 강조했다.

교황은 먼저 AI가 목소리, 얼굴, 감정을 모방할 수 있는 시스템이 인간 소통의 본질적 차원을 바꿀 수 있는 위험이 있다고 짚었다.

그는 “인간은 하느님의 형상과 모양대로 창조돼 말씀을 통해 관계 속으로 부름을 받았다”며 “따라서 얼굴과 목소리를 지키는 것은 개개인 안에 존재하는 신성한 흔적을 보호하는 것이며 모든 인간의 삶이 지닌 대체 불가능한 소명을 수호하는 것”이라고 말했다.

레오 14세 교황은 사람을 모방하는 AI와 결합할 수 있는 소셜미디어(SNS)의 알고리즘에 우려를 드러냈다.

교황은 그런 환경에서 깊은 생각보다 빠른 감정적 반응이 우선시되고 비판적 사고가 약화하며 사회적 양극화가 조장된다고 지적했다.

그는 정보, 창의력, 의사 결정에 대한 AI 의존도가 높아지면서 인간의 분석 능력, 상상력, 개인적 책임감이 약화할 가능성이 있다고 강조했다.

교황은 자동화 에이전트와 챗봇이 공개 토론과 개인적 선택에 영향을 미치고 감정적 반응과 개인적 상호작용을 만드는 현재의 디지털 환경에서는 현실과 모의 상황을 구분하기 어렵다는 점도 따로 주목했다.

그는 AI 발전과 그에 의존하면서 발생하는 이런 역학은 개인뿐 아니라 사회적, 문화적 삶에도 영향을 미칠 수 있다고 우려했다.

교황은 사회가 이런 문제를 해결하기 위한 3대 뼈대로 책임, 협력, 교육을 제시했다.

그는 기술 개발자, 정치인, 미디어 전문가, 교육자들이 투명성을 높이고 인간 존엄성을 보호하며 정보 무결성을 보장해야 한다고 강조했다.

이 밖에도 미디어·정보·AI 문해력 교육이 중요하며, 얼굴과 목소리에 대해 새롭게 관심을 가지는 것이 의사소통의 인간적 측면을 보호하고 기술 발전이 인간을 섬기도록 하는 데 있어 핵심이라고 설명했다.