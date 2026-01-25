뉴욕 연준에 보관된 금 1천200t, 송환론 확산 그린란드·관세 압박에 트럼프 행정부 신뢰 흔들 독일 정부 신중, 정치권·경제계서 요구 증폭

[헤럴드경제=홍성원 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 예측 불가 행보와 대서양 동맹 균열로 인해 독일에서 미국에 보관 중인 막대한 규모의 금을 본국으로 회수해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

가디언은 24일(현지시간) 독일 경제 전문가들과 일부 정치권 인사들이 뉴욕의 연방준비제도 지하 금고에 보관된 독일의 금을 송환할 것을 촉구하고 있다고 보도했다.

독일은 미국에 이어 세계 2위의 금 보유국이다. 독일이 보유한 전체 금 가운데 37%인 약 1236t(1640억유로·282조원) 상당이 뉴욕에 예치돼 있다.

분데스방크(독일 중앙은행) 조사국장 출신의 경제학자 에마누엘 뫼른히는 “현재의 지정학적 상황을 고려할 때 미국에 그렇게 많은 금을 보관하는 것은 위험해 보인다”며 “미국으로부터 전략적 독립성을 높이기 위해 금 송환을 고려하는 것이 바람직하다”고 말했다.

이런 주장의 배경에는 트럼프 대통령의 미국 우선주의와 돌발 행동에 대한 불신이 깔려 있다.

특히 트럼프 대통령이 덴마크령인 그린란드 매입을 시도하며 이에 반대하는 독일 등 유럽 8개국에 관세 보복을 위협한 것이 기폭제가 됐다.

미하엘 예거 유럽납세자연맹(TAE) 회장은 “트럼프는 예측 불가능하며 수익 창출을 위해서라면 무엇이든 하는 인물”이라며 “이것이 우리 금이 더 이상 연준 금고에서 안전하지 않은 이유”라고 주장했다.

그는 “만약 미국의 그린란드 도발이 계속된다면 독일 중앙은행이 금에 접근하지 못하게 될 위험이 커진다”며 독일 재무부와 중앙은행에 금 송환을 촉구하는 서한을 보냈다고 덧붙였다.

과거 금 송환 이슈는 독일 제1야당이기도 한 극우 정당인 독일대안당(AfD)이 애국심 마케팅 차원에서 주장해왔으나, 최근에는 주류 경제계와 진보 진영으로도 확산하는 모양새다.

녹색당의 재정 담당 대변인 카타리나 베크는 “금이 지정학적 분쟁의 볼모가 돼서는 안 된다”며 송환론에 힘을 실었고, 울리케 네이어 뒤셀도르프대 경제학 교수는 “트럼프 행정부로 인해 미국은 더 이상 신뢰할 수 있는 파트너가 아니다”라고 직격탄을 날렸다.

프리드리히 메르츠 총리가 이끄는 독일 정부는 신중한 입장을 유지하고 있다. 슈테판 코르넬리우스 정부 대변인은 금 송환은 현재 고려하지 않고 있다고 선을 그었다.

클레멘스 푸스트 독일 ifo 경제연구소장도 “금 회수가 의도치 않은 결과를 초래할 수 있으며 현재 상황에서 불에 기름을 붓는 격이 될 것”이라고 경고했다.