데뷔 7년차에도 세계관에 진심 미니 7집 ‘더 신:배니시’로 컴백 뱀파이어와 인간의 공존 담아내 “세계관은 엔하이픈의 성장서사”

[헤럴드경제=고승희 기자] 이쯤하면 ‘광기’에 가깝다. 보이그룹 7년차, 마침내 대상까지 들어올린 엔하이픈의 세계관을 향한 끈질긴 집착은 멈추지 않고 있다. 도리어 더 깊어지고 광활해져, 이제는 세계관을 빼곤 설명할 수 없게 됐다. 매 챕터를 넘어갈 때도 세계관과 함께였다.

“세계관은 곧 우리의 성장 서사예요.” (엔하이픈)

이번엔 뱀파이어 소년들이다. 최근 발내한 7번째 미니앨범 ‘더 신 : 배니시(THE SIN: VANISH)’를 통해 7명의 멤버들은 신비롭고 매혹적인 이종의 존재가 됐다. 최근 서울 마포구의 한 카페에서 만난 멤버들은 “이 세계관은 단순한 콘셉트가 아니라, 우리의 성장통과 이야기를 투영한 결과물”이라며 눈을 빛냈다.

새 앨범 ‘더 신: 배니시’는 인간과 뱀파이어가 공존하는 세상에서 금기를 깨고 사랑의 도피를 선택한 이들의 이야기를 담았다. 배우 박정민이 내레이션으로 참여, 한 편의 영화 같은 몰입감을 안긴다.

세계관은 K-팝 그룹들이 자기색을 구축하고, 밀도 높은 서사를 시리즈처럼 이어가 팬덤을 확보하는 전략의 하나다. 데뷔 3~4년차까지 연속성을 가지고 설계한 세계관은 보통 5년차를 넘어가며 옅어지기 마련인데, 엔하이픈의 행보는 상당히 독특하다. 힘을 빼기는커녕 여전히 복잡하고 촘촘한 세계관으로 엔하이픈이라는 IP(지식 재산권)의 확장을 꾀하고 있다. 멤버들은 엔하이픈이 세계관을 놓지 않는 이유를 ‘몰입’과 ‘연대’로 꼽았다.

“물론 처음엔 저희도 어려웠어요. 콘셉추얼한 설정에 많은 분이 마음을 열기 힘들 수 있다고 생각했어요. 하지만 이 콘셉트 덕분에 우리가 성장할 수 있었다고 생각해요. 앞으로의 숙제는 우리의 이야기를 더 쉽게 풀어내 더 많은 대중과 즐기는 것이라 생각해요. 동화책을 읽어주듯 설명해 나가다 보면 우리의 음악을 쉽게 접할 수 있게 되지 않을까 싶어요.” (성훈)

뱀파이어로 대변되는 엔하이픈의 세계관은 천편일률적 그룹이 넘쳐나는 K-팝 업계에서 이 그룹만의 독특한 차별점이 됐다. 니키는 “초반엔 어려웠지만, 이젠 우리만의 색이 됐다”며 “뱀파이어 콘셉트가 확고했기에 다른 팀들과 차별점이 생기고 사랑받았다”고 했다.

세계관에 갇혀 음악적 날개를 펴지 못했다고 생각할 수도 있지만, 멤버들의 생각은 전혀 다르다. 제이는 “세상엔 다양한 목적의 음악이 있고, 각자의 성격이 다르다고 생각한다”며 “하나의 음악을 중심으로 문화가 형성돼 하나의 장르를 완성하기도 한다. 우리 역시 팀으로서 차별화된 음악을 해나가며, 하나의 문화를 만들어나가고 싶다”고 했다.

앨범의 세계관은 엔하이픈의 성장 서사와도 닮았다. TV 오디션을 통해 발탁돼 팬들 앞에 섰던 멤버들이 느낀 한계와 벽을 마주하는 감정들도 담긴다. 데뷔 서바이벌을 거치며 느꼈던 불안, 데뷔 후 겪은 성장통, 팬들과의 유대감이 ‘뱀파이어’라는 필터를 통해 표현되는 듯한 착각을 불러오는 것도 엔하이픈만이 가지게 되는 강점이다. 그만큼 엔하이픈의 음악과 세계관이 긴밀하게 연결돼 몰입감을 주며 청취자를 이들 세계의 참여자로 만든다. 그것 역시 엔하이픈의 정체성이기도 하다.

성훈은 “이번 앨범의 주제인 ‘도피’와 ‘금기’ 역시, 현실의 벽에 부딪히면서도 끝내 사랑(꿈)을 지키려는 저희의 의지와 닮았다”고 귀띔했다.

새 앨범은 트랙 순서대로 들으면 하나의 서사가 완성되는 ‘콘셉트 앨범’이다. ‘사건의 발단’으로 시작해 추적을 피해 달아나는 긴박함을 안은 채 마침내 ‘사건의 너머’로 도달한다. 멤버들은 이 앨범을 통해 음악적 스펙트럼뿐 아니라 스토리텔러로서의 역량도 증명했다.

니키는 “지난 앨범이 ‘사랑하고 싶다’는 욕망을 그렸다면, 이번엔 그 욕망을 위해 기꺼이 금기를 저지르고 도망치는 ‘행동’을 담았다“며 ”현실에 안주하지 않고 끊임없이 새로운 목표를 향해 달리는 지금의 엔하이픈과 많이 닮았다“고 귀띔했다.

컴백에 맞춰 뱀파이어 세계관을 접목한 ‘헌혈 캠페인’도 진행 중이다. 헌혈의 집과 헌혈 버스에서 전혈, 혈소판 헌혈을 완료한 이에게 특별 기념품을 제공하는 이벤트다. 정원은 “선한 영향을 주는 캠페인이지 않나. 처음에 한다는 말을 듣고 너무 큰 영광이었다”면서 “여러 명을 살릴 수 있는 캠페인이기 때문에 팬분들도 동참해 주신다면 더 많은 좋은 영향력이 일어나지 않을까 생각한다”고 말했다. 엔하이픈 멤버들도 헌혈에 참여할 생각이다.

2025년은 엔하이픈에겐 결실의 해였다. 마마 어워즈에서 마침내 대상 트로피를 들어 올리며 오랜 꿈을 이뤘다.

희승은 “데뷔 초에 멤버들과 세운 목표가 ‘2025년에는 꼭 대상을 타자’는 것이었다”며 “막연한 꿈이었는데, 작년에 그 목표를 이뤘다“고 말했다.

대상 수상 이후, 엔하이픈은 펑펑 눈물을 쏟았다. 고연차가 된 그룹답지 않게 상의 의미에 진심을 쏟아내는 멤버들의 모습이 신선하게 다가왔다. 희승은 “그간의 노력이 헛되지 않았다는 안도감 때문이었던 것 같다”고 눈물의 의미를 들려줬다. 정원 역시 “대상을 받았을 때의 감정은 태어나서 처음 느껴보는 벅참이었다”며 “팬덤 ‘엔진(ENGENE)’이 만들어준 상이기에 더욱 뜻깊다”고 회상했다.

트로피의 무게는 안주가 아닌 ‘증명’의 동력이 됐다. 제이크는 “대상을 받은 가수에 걸맞은, 한 단계 업그레이드된 모습을 보여줘야 한다는 책임감으로 이번 앨범을 준비했다”며 “지금부터가 진짜 엔하이픈의 2막”이라고 했다.

“대상은 끝이 아니에요. 이제는 저희가 받은 사랑을 더 완벽한 무대와 이야기로 돌려드리는 것이 목표입니다. 엔하이픈은 이제 시작입니다.” (정원)