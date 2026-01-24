[헤럴드경제 = 김상수 기자] 국민연금이 오는 26일 운용 전략을 점검하는 기금위원회를 연다. 국내 투자 비중을 늘릴지 여부가 관건이다. 전문가들은 시장 상황 등을 고려해 자산 배분 전략을 수정할 수 있지만, 기금 운용 안정성을 염두해야 한다는 조언이다.

24일 보건복지부 등에 따르면 국민연금은 26일 올해 제1차 기금운용위원회를 열고 기금운용 전략을 점검한다.

기금운용위는 국민연금기금 운용에 관한 중요 사항을 심의·의결하는 최고 의사결정기구다. 복지부 장관이 위원장을 맡고 관계부처 공무원과 사용자·근로자 대표와 지역가입자 대표 등이 참여한다.

통상 매년 2∼3월께 전년도 결산 등을 심의하는 1차 회의를 개최한다. 결산이 끝나지 않은 1월에 회의를 소집하는 건 2021년 이후 5년 만이다.

연초부터 기금위 회의을 여는 건 국내주식 비중 등 전체 투자전략을 점검하고 원/달러 환율 상승세에 따른 환 헤지 전략 등을 논의하려는 것으로 풀이된다.

시장 관심은 국민연금이 국내주식 투자 비중 한도를 어떻게 조정할지다. 기금운용위가 정한 2026년 말 기준 자산 배분 목표 중 국내주식 비중은 14.4%다.

자산군별 투자허용 범위에 따라 ±5%포인트(전략적 자산배분 ±3%포인트, 전술적 자산배분 ±2%포인트)는 현재로도 조정할 수 있기 때문에, 전체 자산 중 최대 19.4%를 국내 주식이 차지할 수 있다.

지난해 10월 말 기준 국민연금의 국내주식 비중은 17.9%로 이미 목표치를 넘어섰고, 코스피 상승세가 계속 이어지면서 이미 이탈 허용 범위 상한선에 다다랐을 가능성이 크다.

자칫 상한선을 맞추고자 주식을 매도해야 하는 상황이 벌어질 수 있다. 때문에 시장에서는 국민연금이 포트폴리오 조정에 나설 것이라는 전망이 지배적이다.

기존 목표치 때문에 국내주식을 매도할 경우 주식시장과 국민연금 수익률에 모두 영향을 끼친다.

이재명 대통령 역시 지난해 말 국민연금 업무보고에서 주가 상승에 따른 수익을 언급하며 포트폴리오 조정 필요성을 언급했다.

당시 이 대통령은 “최근에 국내 주가가 올라서 국민연금의 고갈 시기가 미뤄지고, 국내 주식 보유 한도도 초과했다고 들었다”며 “국내 주식시장에 관해 말하기 조심스럽긴 하지만 국민연금도 (국내 주식 배분 비중을) 고민해야 할 것 같다”고 말했다.

김성주 국민연금공단 이사장은 “올해(2025년) 유독 국내 증시 수익률이 높아 국내 주식 보유 한도를 넘었다”며 “내년에 국내 증시 상황이 어떨지 예측이 불가능하지만, 신속하게 대응하기 위해 내년에 기금운용위원회를 열어 투자 지침을 변경하려고 한다”고 답했다.

이용하 전 국민연금연구원장은 “위험 자산을 대폭 늘린 것이 아니라 기존에 갖고 있던 수준에서 수익률이 높아진 상황이고, 위험성을 충분히 감안해 운용하면서 기회가 있을 때 수익을 내는 건 상식적인 전략”이라며 “수익률과 함께 안정성도 중요하다”고 전했다.

석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “국민연금은 ‘주인이 있는 돈’이며 (연금 운용의) 제1목적은 안정적이면서도 수익성을 낼 수 있는 방향으로 운용하는 것”이라며 “불확실한 환율 방어나 기타 국내 경기부양에 기금을 동원하는 것은 경험치로나 원칙적으로나 바람직하지 않다”고 지적했다.