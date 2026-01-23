[헤럴드경제 = 서병기선임기자]최수영이 ‘아이돌아이’를 온전히 장악하며 작품을 견인하는 존재감을 분명히했다.

배우 최수영이 지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’에서 서사의 흐름과 장르의 매력을 동시에 붙들며 완성도를 끌어올리고 있다. 회를 거듭할수록 짙어지는 연기 밀도로 극의 중심을 단단히 잡아주며 전개에 안정감을 더하고 있는 것.

‘아이돌아이’는 팬심 만렙의 스타 변호사 맹세나가 살인 용의자로 몰린 최애 아이돌 도라익의 사건을 맡으며 벌어지는 미스터리 법정 로맨스다. 최수영은 사건을 승소로 이끄는 냉철한 엘리트 변호사이자, 최애 앞에서는 단숨에 무장 해제되는 덕후 맹세나를 입체적으로 그려냈다.

상반된 결의 캐릭터를 유쾌하면서도 설득력 있게 풀어내며 최수영만의 맹세나를 완성했다는 평이다. 종영까지 단 2회를 남겨두고 있는 가운데, 그의 활약상을 짚어본다.

-스타 변호사X팬심 만렙 덕후…공감과 재미를 모두 잡다.

최수영은 덕후들의 공감을 이끌어내는 동시에, 법정물 특유의 긴장감과 쾌감까지 선사했다. 코믹한 리듬 속에서도 중심을 잃지 않는 완급 조절로 냉철함과 팬심을 오가는 단짠 매력을 구축하며 캐릭터에 생기를 불어넣은 것.

변호사 역에 첫 도전임에도 정확한 딕션과 시선 처리, 안정적인 무게감으로 법정신마다 시선을 사로잡았고 극 중 김재영(도라익 역)을 향한 팬심을 드러내는 순간에는 유쾌함 속에서도 진정성을 놓치지 않았다. 이런 최수영의 치밀한 연기 설계와 캐릭터 소화력이 법정 로맨스 ‘아이돌아이’를 한층 탄탄하게 만들었다.

-설렘·위로·갈등까지…다채로운 감정의 스펙트럼으로 서사를 촘촘히 채우다.

중반부에 접어들며 ‘아이돌아이’는 로맨스와 미스터리, 그리고 인물 서사가 복합적으로 맞물리는 국면에 들어섰다. 특히 맹세나는 살인자의 딸로 살아온 상처가 있는 인물이자 최애 도라익을 진심으로 이해하고 위로해 주는 유일한 인물로, 최수영은 그의 폭넓은 감정선을 세밀하게 쌓아 올리며 극의 밀도를 높였다.

두 사람의 관계 변화 속 감정 흐름 역시 몰입도를 끌어올리며 서사의 흡인력을 더했고, 과장 없이 담백한 감정선으로 그려낸 로맨스는 사랑스러움을 배가시켰다.

-관계가 바뀔 때마다 달라지는 호흡…케미스트리의 중심으로 활약.

최수영의 진가는 관계 서사가 확장될수록 더욱 선명해졌다. 김재영은 물론, 정재광(곽병균 역), 김현진(박충재 역), 김원해(천광수 역)까지 인물마다 다른 결의 호흡으로 다채로운 케미스트리를 만들어냈다. 최수영은 안정적인 연기력과 탁월한 캐릭터 소화력으로 언제 누구와 마주하든 적절한 온도와 리듬을 즉각적으로 설계 해냈고, 상대에 따라 텐션과 밀도를 유연하게 조율하며 케미스트리의 중심축 역할을 톡톡히 해냈다.

이처럼 최수영은 ‘아이돌아이’에서 캐릭터의 매력, 서사의 설득력, 감정의 온도를 유기적으로 엮어내며 작품을 완성시키고 있다. ‘아이돌아이’가 강우성(안우연 분)의 살인 사건에 한걸음 더 다가서며 긴장감을 폭발 시킨 가운데, 최수영이 찍어낼 마침표에 관심이 모인다. 유종의 미를 향한 그의 활약은 마지막까지 계속될 예정이다.

한편, ‘아이돌아이’는 매주 월, 화요일 밤 10시 KT 지니 TV에서 공개되며, ENA를 통해 방송된다. OTT는 넷플릭스에서 볼 수 있다.